30 Ağustos 2022 Salı 23:48:00 - Güncelleme:30 Ağustos 2022 Salı 23:48:00
Mihail Gorbaçov hayatını kaybetti
Kaynak: AA
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1991 yılında dağılan SSCB'nin son lideri Mihail Gorbaçov 92 yaşında hayatını kaybetti.
Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin (SSCB) son lideri Mihail Gorbaçov 91 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti
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