Microsoft ve Intel, Huawei için desteğini sürdürecek

ABD ile Çin arasındaki gerginliğin doğrudan yansıdığı Huawei-Google ilişkisinin durumu belirsizliğini korurken, şirket sadece telefon tarafında değil, bilgisayar tarafında da bir dizi sorunla karşılaştı.

Microsoft, uygulama mağazalarından Huawei marka dizüstü bilgisayarları kaldırınca kafalarda soru işareti belirdi.

Geçtiğimiz haftalarda Microsoft'a yakın bazı kaynakların Windows 10 işletim sisteminin Huawei marka bilgisayarlara olan desteğinin kesileceğine dair ortaya atılan bir dizi iddia ise şaşkınlık yaratmıştı.

Ancak işler tersine dönüyor gibi görünüyor. Microsoft'tan konuyla ilgili yapılan açıklamada "Huawei cihazlara sahip olan müşterilerimize yazılım güncellemelerini sunmaya devam edebileceğiz" ifadelerine yer verildi.

ABD merkezli işlemci üreticisi Intel'den de benzer yönde olumlu bir sinyal geldi. Şirket, Huawei cihazlara güvenlik güncellemelerini ve sürücülere olan desteğini sürdüreceğini duyurdu. Böylece güvenlikle ilgili önemli bir sorun da şimdilik geride kalmış oldu.

DHA