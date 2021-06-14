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14 Haziran 2021 Pazartesi 09:02:00 - Güncelleme:14 Haziran 2021 Pazartesi 09:02:00

Miçotakis'ten Türkiye mesajı: Türkiye ile ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile bugün Brüksel'de önemli bir görüşme gerçekleştirecek olan Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Fransız medyasına konuştu. Türk-Yunan ilişkileri için ılımlı mesajlar veren Miçotakis, "Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız ve ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız” dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, France24 televizyonuna demeçler vererek Türkiye ile ilgili de önemli açıklamalar yaptı. İki ülke arasındaki en büyük görüş ayrılığının deniz yetki sınırlarının belirlenmesi olduğunu belirten Miçotakis, "Büyük görüş ayrılıklarımızın bulunduğu sır değil. Ancak Türkiye ile yan yana yaşayacağız. Görüş ayrılıklarımızı, gerginliği tırmandırma yoluna başvurmadan, medeni bir şekilde görüşmeye devam edebilmemiz için bir yol bulmalıyız" dedi.

Hürriyet'te yer alan haberde iki ülkenin ortak ekonomik çıkarlarının bulunduğunu ve bu alanda işbirliği yapabileceklerini vurgulayan Miçotakis, "Türkiye ve Yunanistan, NATO üyesidir. Ayrılıkların barışçıl yollardan çözülmesi ve gerginliğin tırmandırılmaması, NATO'nun da yararınadır" ifadelerini kullandı.

"ORTAK BİR ÇERÇEVE ÜZERİNDE ANLAŞMALIYIZ"

Miçotakis, "Yunanistan ve Kıbrıs'a (Rum kesimi) karşı Doğu Akdeniz'de ne yaşanıyorsa, bunun Türkiye'nin AB ile ilişkilerine etkisi oluyor. Türkiye ile ortak bir çerçeve üzerinde anlaşmalıyız. Bu çerçeve de uluslararası hukuk ve iyi komşuluk ilkelerine dayanmalıdır" şeklinde konuştu.

YİNE İNKÂR ETTİ

Sığınmacılar konusunda ise Yunanistan'ın binlerce sığınmacıyı zorla Türkiye'ye geri ittiğini inkâr eden Miçotakis şunları söyledi: "Geri itmeler yok. Ancak işimiz sınırlarımızı korumak. Sınırlarımızı korumak için de elimizdeki tüm araç ve imkânları kullanıyoruz. Meriç'teki polislerimiz ve sahil güvenlik güçlerimiz, sığınmacıları karşılama heyeti ya da turist bürosu değil."

'EGE'DE TÜRK-YUNAN BOTLARI KARŞI KARŞIYA'

YUNAN Başbakanı Kiriakos Miçotakis'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi öncesi verdiği ılımlı mesajlara karşılık, dün Türk ve Yunan botları Ege'de karşı karşıya geldi. Yunan Sahil Güvenlik Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, bir Türk Sahil Güvenlik teknesinin, dün sabah erken saatlerde Midilli Adası'nın doğusunda, Yunan Sahil Güvenlik teknesini 'rahatsız ettiği' ve Yunan teknesinde küçük çaplı hasar meydana geldiği ileri sürüldü. Yunan medyası ise, olayın Yunan karasuları içinde yaşandığını, iki teknenin bir süre birbirlerine çok yakın mesafede yüzdükten sonra Türk Sahil Güvenlik teknesinin, Yunan teknesine "dokunduğunu" iddia etti. Türkiye'den konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

'ATİNA, TÜRK İHA'LARINA KARŞI ÇARESİZ'

Yunanistan, üç yıldır Ege ve Meriç'te kullanılan Türk İHA'ları (insansız hava aracı) ile baş edemiyor. Yunan kurmaylar, ilk kez 2018'de Rodos Adası açıklarında uçan Türk İHA'larının faaliyetlerini sınırlandırabilmek için uğraşıyor. Yunan Real gazetesi, "Durum çoktan kontrolden çıktı. Türk İHA'ları ile ne yapacağız? Bu konuda farklı görüşler var. Kimilerine göre, Yunanistan ilk andan itibaren tepki göstermeliydi. Kimilerine göre ise böyle bir durumda Türk-Yunan ilişkileri daha da gerilecekti. Ortada önemli bir sorun var ve çözüm bulunmalı" diye yazdı. Haberde ayrıca, Yunanistan'ın İHA üretme planlarında önemli bir ilerleme kaydedilemediği belirtilerek, "Türkiye 20 yıldır İHA teknolojisine yatırım yapıyor. Bu teknolojinin askeri çatışmalarda ne kadar önemli rol oynadığı Libya ve Karabağ'da kanıtlandı" denildi.

Etiketler : Yunanistan Ege ve Meriç Türk İHA Kiriakos Miçotakis
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