Miçotakis'ten "Türkiye" itirafları: Taviz verebiliriz
Yunan Başbakanı Miçotakis, Başkan Erdoğan ile Vilnius'ta yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı. Türkiye ile ilişkilere yönelik dikkat çekici mesajlar veren Miçotakis, olumlu iklimin sürmesi için bazı konularda taviz verebileceklerini söyledi!
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.
Katıldığı televizyon programında Türkiye -Yunan ilişkilerine değinen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Herhangi bir anlaşma, bazı konumlardan bazı tavizler gerektirebilir. " dedi.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis, önceki görüşmelerden farklı bir hava aldığını ifade ederek NATO'daki görüşmenin yeniden başlamak için bir fırsat olduğunu belirtti.
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- Miçotakis'ten "Türkiye" itirafları: Taviz verebiliriz