Miçotakis'ten "Türkiye" itirafları: Taviz verebiliriz

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Vilnius'taki NATO Zirvesi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu.

Katıldığı televizyon programında Türkiye -Yunan ilişkilerine değinen Yunanistan Başbakanı Miçotakis, "Herhangi bir anlaşma, bazı konumlardan bazı tavizler gerektirebilir. " dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, önceki görüşmelerden farklı bir hava aldığını ifade ederek NATO'daki görüşmenin yeniden başlamak için bir fırsat olduğunu belirtti.