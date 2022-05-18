Doğu Akdeniz iftirası ve Kıbrıs skandalı

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18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:30:00 - Güncelleme:18 Mayıs 2022 Çarşamba 09:35:00

Miçotakis, ABD Kongresi'nde Türkiye'yi hedef aldı

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitabında skandal sözlere imza attı. Miçotakis yaptığı konuşmada, "Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade ederken, Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, Türkiye'ye muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumun göz önünde bulundurulması gerektiğini söyledi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Kongresine hitabında, Türkiye ile ilgili bazı konularda ülkesinin iddialarını yineledi ve Rusya-Ukrayna savaşı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Kongrenin ortak oturumunda Kongre üyelerine hitap ederken, ABD ile Yunanistan arasındaki ilişkilerin 201. yılı onuruna Washington'da olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin, savunma, ekonomi ve ticaretle şekillendiğini anlatan Miçotakis, ABD'nin Yunan adalarındaki askeri unsurlarından övgüyle bahsetti.

KIBRIS İLE İLGİLİ SKANDAL SÖZLER

"Kıbrıs Adası'nda iki devletli bir çözümü asla kabul etmeyeceklerini" ifade eden Miçotakis, isim vermeden Türkiye'nin Yunan hava sahasını ihlal ettiğini iddia ederek, ABD Kongresinden Türkiye'ye yapılacak muhtemel silah satışlarında Doğu Akdeniz'deki durumu göz önünde bulundurmasını istedi.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının yanlış olduğunu kaydeden ve bu sebeple Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tepki gösteren Yunan Başbakan, "Ukrayna'nın egemen ve bağımsız bir devlet olarak varlığını sürdüreceğine" inandığını belirtti.

Dün ABD Başkanı Joe Biden ile görüşen Miçotakis, iki ülke arasındaki ilişkilerin 201. yıl dönümü dolayısıyla verilen resepsiyona da katılmıştı.

Etiketler : Kiryakos Miçotakis Ukrayna Rusya Joe Biden
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