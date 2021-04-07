  • BIST
    1417.59
  • Dolar
    8,1703
  • Euro
    9,7281
  • Altın
    456,0080
İstanbul
5 / 18
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan: Turizmde potansiyelimiz çok büyük
Konya'da gösteri uçağı düştü: 1 şehit
"Doktor kıyamet" Marc Faber'den Türkiye açıklaması
Türkiye'nin gurur projesinde sona doğru!
Ülke çöküyor... Kim'den acı itiraf: Çok zor durumdayız
Resmi Gazete'de yayımlandı! Türkiye'deki mal varlıkları donduruldu
Miçotakis'in yüzüne söyledi: Türkiye ile anlaşma devam edecek
Alba'nın tercihi Türk markası
Lösemiyi iki kez yendi! Hasta çocuklara umut oldu
Roma mozaikleri elbiselerde
Şampiyonlar kendi oklarını üretti
İğne oyalı ağaçlar
AA Genel Müdürlüğü görevine Serdar Karagöz atandı
Başkan Erdoğan: Hesabını çok ağır vereceksiniz
Cam kemik kardeşler yardım bekliyor
ABD'li isim dünyanın SİHA'larımızdan korkusunu anlattı
Kripto para ile sandalye satışı
Amirallerin avukatları ters düştü!
TİKTOK çocukların yeri değil
Şarkılarım ticari kaygıdan uzak
O görüntüler sonrası gerildik
Kayseri'de çekimler bitti
Testi pozitif
Gizem teklif bekliyor
07 Nisan 2021 Çarşamba 14:23:00 - Güncelleme:07 Nisan 2021 Çarşamba 14:23:00

Miçotakis'in yüzüne söyledi: Türkiye ile anlaşma devam edecek

ABONE OL

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile düzenlediği ortak basın toplantısında Türkiye ile imzalanan kıta sahanlığı anlaşmasının devam edeceğini vurguladı.

Libya'nın başkenti Trablus'u ziyaret eden Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Miçotakis, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe görüştü. Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e Dışişleri Bakanı Nikos Dendias eşlik etti. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ile gerçekleştirdiği ortak basın toplantısında, Ankara ile Trablus arasında 27 Kasım 2019' da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasının doğru olmadığını savundu. İki ülkenin ilişkilerinin gelişmesi için çaba harcayacaklarını ifade ederek, Miçotakis, "Libya dürüstlük, karşılıklı diyalog ve uluslararası hukuka saygı temelinde yeni bir başlangıç yapmak istiyoruz. Önceki dönemin hatalarını silmenin bir yolunu bulmak niyetindeyiz" dedi.

"ANKARA İLE YAPILAN ANLAŞMA DEVAM EDECEK"

Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe de yaptığı açıklamada, dönemin Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac ile Türkiye arasında 27 Kasım 2019' da imzalanan "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile "Deniz Yetki Alanlarının sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" anlaşmasının devam edeceğini ifade etti. Ortak basın toplantısında konuşan Abdulhamid Dibeybe "Türkiye ile münhasır ekonomik bölge belirlenmesi üzerine imzaladığımız anlaşmalar konusuna gelince, her türlü anlaşmanın, uygun çözümler sunmaya katkı sağlaması ve Libya, Türkiye ve Yunanistan'ın haklarının korunmasının önemini vurguluyoruz. Her ülke kendi çıkarlarıyla ilgileniyorsa, Libya da kendi çıkarlarıyla ilgilenmek zorundadır. Yapılan anlaşma neticesinde ülkemizin ve halkımızın çıkarlarını gözetiyoruz." ifadelerine yer verdi.

Etiketler : yunanistan libya türkiye anlaşma
‘Kuş Uçuşu' kadrosunda

‘Kuş Uçuşu' kadrosunda
Rahatsız olan takip etmesin!

Rahatsız olan takip etmesin!
Hayatı anne olunca anlam kazandı

Hayatı anne olunca anlam kazandı
Evlilik aşkı öldürmüyor

Evlilik aşkı öldürmüyor
Düğünlerin yeni hit adayı

Düğünlerin yeni hit adayı
Cimri değil tutumluyum

Cimri değil tutumluyum
2 yıl sonra diziyle dönüyor

2 yıl sonra diziyle dönüyor
Sezona hazırlık

Sezona hazırlık
‘Bana Sormayın' diyor

‘Bana Sormayın' diyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER