  • BIST
    119202
  • Dolar
    6,8476
  • Euro
    7,9701
  • Altın
    418,2470
İstanbul
21 / 29
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Vali Yerlikaya'dan 'Ayasofya' talimatı
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
Türkiye'nin yerli otomobili İngiliz basınında
TAV ilk 6 ayda 11,4 milyon yolcuya hizmet verdi
Fransa'da 16 ülke yolcularına KOVID-19 testi zorunlu oldu
Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Kılıç'tan ABD Başkan Yardımcısı Pence'e 'Ayasofya-i Kebir Cami-i ...
Edirne'de çıkan orman yangınını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
Ayasofya Camii'ndeki cuma namazı Tayland'da sevinçle karşılandı
Bakan Koca, koronavirüste son durumu paylaştı
Miçotakis'in Ayasofya hazımsızlığı! Yutkuna yutkuna konuştu
TFF Tahkim Kurulundan yabancı oyuncu sınırlaması itirazına ret
İran'dan 'hiçbir düşmanca hareketi cevapsız bırakmayız' açıklaması
Dünya Meteoroloji Örgütünden Sibirya kaynaklı sıcak hava dalgası uyarısı
Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 86 yıl sonra kılınan namaza kadınlar da katıldı
ABD'de yeni konut satışları 2007'den bu yana en yüksek seviyede
Dayakçı Ozan Güven villasından kaçtı! Deniz Bulutsuz'a şiddet suçundan 13.5 yıl hapis ile yargılanıy ...
Rus tur şirketleri Türkiye'ye yönelik tatil satışlarına başladı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi ile tarihte yeni bir sayfa açıldı
Üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesi ile ilgili flaş gelişme
Şentop'tan Ayasofya paylaşımı: İstanbul'un aziz Fatih'inin vasiyeti yerine geldi
Bingöl'de uyuşturucu operasyonu
Irak'ta Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 90 kişi hayatını kaybetti
"Ayasofya'nın yeniden cami olması, İslam için gurur kaynağıdır"
Türkiye'den ABD'ye 'Ayasofya' yanıtı
24 Temmuz 2020 Cuma 19:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2020 Cuma 19:07:00

Miçotakis'in Ayasofya hazımsızlığı! Yutkuna yutkuna konuştu

ABONE OL

Miçotakis Ayasofya hazımsızlığı devam ediyor. Miçotakis; "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" dedi.

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugün cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya ile ilgili "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" dedi.

86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii, bugün kılınan ilk Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması İslam alemi ve Türkiye'de sevinçle karşılanırken, Yunanistan'da şok etkisine neden oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, tarihi günde kameraların karşısında geçti. Yunan Başbakan 'Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir' dedi.

Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendiren Miçotakis, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini de '21. yüzyıl uygarlığına hakaret' olarak adlandırdı.

Miçotakis'in Ayasofya hazımsızlığı objektiflere böyle yansıdı.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER