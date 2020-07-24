Miçotakis'in Ayasofya hazımsızlığı! Yutkuna yutkuna konuştu

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, bugün cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya ile ilgili "Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir" dedi.

86 yıl sonra cemaatine kavuşan Ayasofya Camii, bugün kılınan ilk Cuma namazı ile birlikte ibadete açıldı. Ayasofya Camii'nin ibadete açılması İslam alemi ve Türkiye'de sevinçle karşılanırken, Yunanistan'da şok etkisine neden oldu. Yunanistan Başbakanı Miçotakis, tarihi günde kameraların karşısında geçti. Yunan Başbakan 'Bugün İstanbul'da gerçekleşen şey güç değil, zayıflık göstergesidir' dedi.

Türkiye'yi 'baş belası' olarak nitelendiren Miçotakis, Ayasofya'nın camiye çevrilmesini de '21. yüzyıl uygarlığına hakaret' olarak adlandırdı.

Miçotakis'in Ayasofya hazımsızlığı objektiflere böyle yansıdı.