Yunanistan'dan provokasyon!

Miçotakis Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yaptığı ikili zirvede Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin provokasyon yaptığı şeklinde asılsız bir iddia ortaya attı.
Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris bir araya geldi. İkili, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü.
GÜNDEM DOĞU AKDENİZ
Görüşmede Miçotakis, Doğu Akdeniz'de adaları silahlandırarak ve çeşitli ihlallerde bulunarak gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğu gerçeğini gizlemeye çalıştı.
Kathimeri'nin Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Harris'e bilgi verdi.
TÜRKİYE'Yİ PROVOKASYON YAPMAKLA SUÇLADI
Yunanistan Başbakanı, Türkiye'yi suçlamaya kalkarak, "Bölgede Türk provokasyonunun artması nedeniyle istikrarın bozulma riskine" dikkat çekti ve ABD'ye şikayette bulunmaya çalıştı.