Yunanistan'dan provokasyon!

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20 Şubat 2022 Pazar 13:30:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 13:30:00

Miçotakis Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile yaptığı ikili zirvede Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin provokasyon yaptığı şeklinde asılsız bir iddia ortaya attı.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris bir araya geldi. İkili, Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı kapsamında görüştü.

GÜNDEM DOĞU AKDENİZ

Görüşmede Miçotakis, Doğu Akdeniz'de adaları silahlandırarak ve çeşitli ihlallerde bulunarak gerilimi tırmandıran tarafın Yunanistan olduğu gerçeğini gizlemeye çalıştı.

Kathimeri'nin Yunan hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Miçotakis, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler hakkında Harris'e bilgi verdi.

TÜRKİYE'Yİ PROVOKASYON YAPMAKLA SUÇLADI

Yunanistan Başbakanı, Türkiye'yi suçlamaya kalkarak, "Bölgede Türk provokasyonunun artması nedeniyle istikrarın bozulma riskine" dikkat çekti ve ABD'ye şikayette bulunmaya çalıştı.

Etiketler : Kiryakos Miçotakis ABD TÜRKİYE
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