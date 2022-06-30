VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Başkan Erdoğan'dan Madrid'de zafer açıklaması
"Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri var"
Başkan Erdoğan, NATO liderlerine terörün gerçek yüzünü gösteren videoyu izletti
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği!
Gençlik ve Spor Bakanlığından Gençlere Hediye: “Genç Ne Sever”
"Minsk Grubu'na ihtiyaç yok"
Dünyayı korkutan rapor!
Tanınmak müthiş bir şey
Kadro tamamlandı
Oğullarımı ünlü çocukları gibi yetiştirmiyorum
Can dostlar için doktorluğa ara verdi
Tedavi edip adını Kahraman koydular
Yastık altı değil kanepe altı
Yastık altı değil kanepe altı
Engelsiz aile sıcaklığı
Ahtapot ve insan beyni benzer çıktı
Yunanistan'dan Başkan Erdoğan itirafı
Asgari ücret artışında sona doğru!
ABD'nin yeni planında dikkat çeken Türkiye detayı
Oğlunu kaybettiği ırmakta şimdi sel nedeniyle evini yitirme endişesi taşıyor
Deniz kirliliğinin hızlı tespiti, tam donanımlı deniz uçağı ile yapılacak
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye'nin çocuk profilini çıkaracak
NATO Zirvesi, terörizm ve Kuzey Afrika konulu oturumla sona erdi
Konut başına 50 bin lira
30 Haziran 2022 Perşembe 18:35:00 - Güncelleme:30 Haziran 2022 Perşembe 18:35:00

Miçotakis: Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri var

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye'nin terörizm konusunda haklı gerekçeleri olduğunu kaydetti.

Brüksel'de düzenlenen NATO Zirvesi kapsamında basın toplantısı düzenleyen Miçotakis, Zirve'ye ilişkin değerlendirmelerde bulunarak, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Miçotakis, mevcut koşullar içinde NATO İttifakının karşıtının Rusya olduğunu belirterek NATO'nun doğu kanadının güçlendirildiğini söyledi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyeliğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Miçotakis, göç krizi, Libya, Sahel'deki terörizm gibi nedenlerle İttifakın güney kanadına da ağırlık verilmesi gerektiğini belirtti.

Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme ihtimaline ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Erdoğan ile görüştük. Bir ara tekrar görüşeceğimizi tahmin ediyorum. Görüşmeliyiz. Konuşmalıyız ve anlaşmazlıklarımızı medeni bir şekilde, iyi komşuluk ilişkileri ve uluslararası hukuk temelinde karşılamalıyız. Anlaşmazlıklarımızı çözmek için dayanabileceğimiz başka çerçeve yok."

Şu an tüm NATO üyesi ülkelerinin dikkatinin Ukrayna'ya yoğunlaştığını belirten Miçotakis, "İttifakı farklı bir cephede istikrarsızlaştıracak herhangi bir tartışma için herhangi bir müsamaha veya anlayış olduğunu sanmıyorum." dedi.

Miçotakis, gazetecilerin, Türkiye'nin Ege'deki turizm kampanyasında kullandığı "Turkeagean" tanımının Avrupa tarafından tescillenmesini Yunanistan'daki yetkili kurumların engelleyememiş olmasına ilişkin soruyu ise hükümetin bu konuda hukuki yollara başvuracağını söyleyerek cevapladı.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan üçlü muhtırayı okuduğunu kaydeden Miçotakis, "Açıkça söylemek istiyorum, Türkiye'nin Kürt örgütlerden kaynaklanan terörizme ilişkin haklı gerekçeleri var. Türkiye, bu tür terör eylemleri yüzünden ağır bir bedel ödedi. Bence, bu, anlamakta hiçbir şekilde zorlanacağımız bir şey değil." diye konuştu.

Miçotakis, Yunanistan'ın tamamen izole edilmiş bir Türkiye istemediğini belirterek "Aynı zamanda muhatabımız olacak bir Türkiye istiyoruz. Kimseyle konuşmayan bir Türkiye istemiyoruz." diye konuştu.

Yunanistan'ın ABD'den F-35 satın almak için "niyet mektubu" gönderdiğini belirten Miçotakis, uçakların Yunanistan'a teslim edilebileceği en yakın tarihin 2027 olduğunu kaydetti.

Etiketler : yunanistan miçotakis türkiye
12 yıl sonra baba albüm

12 yıl sonra baba albüm
Minderden podyuma

Minderden podyuma
Eleştiriye rağmen müziğe devam

Eleştiriye rağmen müziğe devam
25. yıla özel belgesel

25. yıla özel belgesel
Yoğunluktan tarih belirleyemedik

Yoğunluktan tarih belirleyemedik
Yeni tekli

Yeni tekli
Mutfaktan defileye

Mutfaktan defileye
Şampiyon sahilde

Şampiyon sahilde
plajda spor

plajda spor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX