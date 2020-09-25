Miçotakis: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim

  • BIST
    1124.17
  • Dolar
    7,6657
  • Euro
    8,9171
  • Altın
    459,7280
İstanbul
18 / 26
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Dünyanın Kovid-19 vakaları ve ölümlerinde rekor rakamlar
Miçotakis'in aklı başına geldi: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim
Messi'den Barcelona yönetimine yeni eleştiri: Gelinen bu noktada beni hiçbir şey şaşırtmıyor
Hamas: İsrail'in yerleşim projelerini sürdürmesi normalleşen tarafların yalanlarını ortaya çıkardı
Pelin Karahan: Oyunculuk ve annelik birlikte yürütülür
İngiltere'de 6 bin 874 artışla en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi
Bakan Koca: Artık 2 virüs, 3 tedbir var
Kalın: Pelosi, Türkiye'ye karşı husumet içerisinde olan ön yargılı bir siyasetçi
Sırbistan'da askeri uçak düştü: 2 pilot öldü
Başkan Erdoğan, Moldova Cumhurbaşkanı Dodon ile telefonda görüştü
Meteorolojiden sağanak ve kuvvetli rüzgar uyarısı
MHP Grup Başkanvekili Akçay: CHP, Kandil, Pensilvanya ve HDP'nin uydusu haline gelmiştir
İletişim Başkanı Altun'dan ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'ye tepki
İsrail polisi, Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya ulaşmalarını engelledi
Sağlık Bakanlığı sahte site ve uygulamalara karşı uyardı
BDDK'dan yeni düzenleme: Yüksek limitli kredi kartının yolu açıldı
Bakan Selçuk'tan velilere 'güveniniz için teşekkürler' mesajı
AB Konseyi Başkanı Charles Michel: Doğu Akdeniz konulu çok taraflı konferansa hazırız
Türkiye'den ABD'ye sert tepki: Müttefiklik ruhuna aykırı
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan son dakika deprem açıklaması
Başkan Erdoğan: Türkçemize sahip çıkmayı sürdüreceğiz
FETÖ'cü KPSS hırsızlarından hakkında gözaltı kararı verilen 100 kişiden 50'si yakalandı
Giresun'da yürürken sigara içmek yasaklandı!
HDP'li 7 vekil için fezleke düzenlenecek
25 Eylül 2020 Cuma 20:42:00 - Güncelleme:25 Eylül 2020 Cuma 21:07:00

Miçotakis: Türkiye ile diplomasiye bir şans verelim

Kaynak: AA

ABONE OL

Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin, "Buluşalım, konuşalım ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilime ilişkin, "diplomasiye şans verilmesi" çağrısında bulundu.

Miçotakis, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu yıl internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kuruluna video mesaj ile hitap etti.

Geçen yılki Genel Kurulda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a dostluk ve iş birliği elini uzatmaya özen gösterdiğini belirten Miçotakis, "Avrupa'da Türkiye için bir köprü kurucu olarak hareket etme isteğimden bile bahsetmiştim." ifadesini kullandı.

Miçotakis, Türkiye'nin "buna rağmen bölgede gerilimi tırmandırdığı" iddiasında bulunarak, "Tansiyonun sürekli yükselmeye devam edemeyeceğini herkes anlıyor. Yakın komşular arasında ortaklığın mümkün olmadığına inanmayı reddediyorum." dedi.

"KARŞILIKLI KABUL EDİLEBİLİR BİR ÇÖZÜM ARAYALIM"

İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında yapılan normalleşme anlaşmasının, şüphe ve düşmanlıkların yerini iş birliği ve karşılıklı anlayışa bırakabileceğinin kanıtı olduğunu dile getiren Miçotakis, "Öyleyse buluşalım, konuşalım ve karşılıklı kabul edilebilir bir çözüm arayalım. Diplomasiye bir şans verelim. Sonuçta, hala anlaşamıyorsak, Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanının bilgeliğine güvenmeliyiz." diye konuştu.

Miçotakis, iki taraf arasında iki gün önce duyurulan istikşafi görüşmelerin başlaması kararının, "doğru yönde atılmış bir adım olduğunu" belirterek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM'nin gerçekten bir umut ışığı ve küresel iş birliğinin kalesi olduğuna inanıyorsa, onu bu değerlere uygun hareket etmeye çağırıyorum." ifadesini kullandı.

İSTİKŞAFİ GÖRÜŞMELERE DEVAM EDİLECEK

Türkiye ile Yunanistan arasında istikşafi görüşmelerin 61. turunun "yakında" İstanbul'da yapılacağı açıklanmıştı.

İki ülke arasında 2002'de başlatılan istikşafi görüşmelerin sonuncusu olan 60. tur, 1 Mart 2016'da Atina'da yapılmıştı. Bu tarihten sonra iki ülke arasındaki görüşmeler, siyasi istişareler formatında devam etmiş ancak istikşafi çerçeveye dönmemişti.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER