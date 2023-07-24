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24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 17:00:00

Miçotakis, Rodos Adası'ndaki orman yangınlarına karşı mücadeleyi "savaş" olarak nitelendirdi

Kaynak: AA

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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Rodos Adası'ndaki orman yangınlarına ilişkin, "Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır." dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Meclis'te yaptığı konuşmada, uzun süren sıcaklar ve kuvvetli rüzgarların da etkisiyle yangınların daha kolay çıktığına işaret ederek, yangına karşı alınan hiçbir tedbirin yeterli olmadığını söyledi.

Rodos Adası'nın, bir hafta önce başlayan ve hala söndürülemeyen yangınlardan büyük ölçüde zarar gördüğünü belirten Miçotakis, en azından "can kaybı ve ciddi yaralanma" yaşanmadığını aktardı.

Miçotakis, binlerce kişinin Rodos'ta güvenli yerlere nakledildiğini ifade etti.

Yangın söndürme çalışmaları ve tahliye operasyonlarında yer alan ekiplere ve gönüllülere teşekkür eden Miçotakis, "Savaştayız. Kaybettiklerimizi yeniden inşa edeceğiz, zararları karşılayacağız. Öncelikli kaygımız insan yaşamının korunması olmalıdır. Doğanın öfkesi karşısında hiçbir önlem yeterli değildir. Önümüzdeki birkaç hafta boyunca hepimiz sürekli tetikte olmalıyız." ifadelerini kullandı.

Rodos Adası'nda bir hafta önce başlayan orman yangını, kontrolsüz şekilde yayılmaya devam ederken, 22 Temmuz'da 19 bin kişinin bölgeden tahliye edildiği bildirilmişti.

Yunanistan İklim Bakanlığınca yapılan açıklamada, "bu tahliye operasyonunun ülkede şu ana kadar gerçekleştirilen en büyük tahliye operasyonu" olduğu belirtilmişti.

Başlangıçta Ada'nın dağlık iç bölgesinde sınırlı kalan yangınlar, güçlü rüzgarların, yüksek sıcaklığın ve kuru havanın da etkisiyle lüks otellerin de bulunduğu sahil bölgelerine sıçramıştı.

Ada'nın bazı bölgelerinde telefon bağlantısı kesildiği için tahliye çalışmaları güçlükle yapılmıştı.

Yunan basınında, tahliye edilenlerin geceyi spor salonları, okul ve konferans merkezlerinde geçirdiği belirtilerek, paniğe kapılan çok sayıda turistin Rodos Havalimanı'na giderek Ada'dan ayrılmaya çalıştığı kaydedilmişti.

Yunanistan'da devam eden orman yangınlarıyla mücadele için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Tarım ve Orman Bakanlığına ait iki amfibik yangın söndürme uçağı ve bir yangın söndürme helikopteri, dokuz kişilik uçuş ekibiyle 22 Temmuz'da Atina'ya ulaşmıştı.

Etiketler : yunanistan kiryakos miçotakis orman yangınları rodos adası savaş
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