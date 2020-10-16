Meteoroloji açıkladı! Yağışlı hava gece geliyor

Meteoroloji bu geceyi işaret etti! Sağanak yağış geliyor
Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı hava dalgası etkisine giriyor. Gün içerisinde Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İLLERE GÖRE HAVA DURUMU
İSTANBUL °C, 25°C
Az bulutlu açık
ANKARA °C, 26°C
Az bulutlu açık
İZMİR °C, 28°C
Parçalı az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu açık
ZONGULDAK °C, 24°C
Parçalı az bulutlu
TRABZON °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 31°C
Az bulutlu açık
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