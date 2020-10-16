Meteoroloji açıkladı! Yağışlı hava gece geliyor

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16 Ekim 2020 Cuma 09:16:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 09:19:00

Meteoroloji bu geceyi işaret etti! Sağanak yağış geliyor

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Meteoroloji'den yapılan son değerlendirmelere göre, Türkiye gece saatlerinden itibaren Balkanlar üzerinden gelen yeni yağışlı hava dalgası etkisine giriyor. Gün içerisinde Türkiye genelinde yağış beklenmezken, hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyredecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri parçalı bulutlu, Edirne ve Çanakkale'nin kuzeybatı kesimleri gece saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmurlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

İSTANBUL °C, 25°C

Az bulutlu açık

ANKARA °C, 26°C

Az bulutlu açık

İZMİR °C, 28°C

Parçalı az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu açık

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı az bulutlu

TRABZON °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı az bulutlu

DİYARBAKIR °C, 31°C

Az bulutlu açık

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