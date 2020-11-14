  • BIST
    1291.29
  • Dolar
    7,6845
  • Euro
    9,0913
  • Altın
    466,3340
İstanbul
11 / 15
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
TOKİ'den konut rekoru: Sayı 980 bini geçti
Mesud Han: Türkiye, Müslüman dünyası için umudun merkezi
MSB: 2020 yılı içerisinde 1031 terörist etkisiz hale getirildi
Putin'den dikkat çeken Karabağ açıklaması: Artık bu ifadeyi kullanmayacağız
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 'Yıldırım-15 Mutki-Sarpkaya' operasyonu başlatıldı
3 yıldır aranan FETÖ'cü emniyet müdürü Ankara'da yakalandı
Hollanda'da skandal Türkiye haritası! 'Rüyanızda görürsünüz!'
ABD Demir Kubbe'yi devreye aldı
Terör örgütü YPG/PKK, DEAŞ'lıları serbest bırakmaya devam ediyor
İniş sırasında kontrolden çıktı! Dev uçak kullanılamaz hale geldi
El-Bab'ta bombalı saldırının faili terör örgütü PKK/PYD/YPG üyesi yakalandı
Libya'da seçimler 24 Aralık 2021'de yapılacak
Dev ticaret anlaşması pazar günü imzalanacak
İngiltere'de son 24 saatte 27 bin 301 yeni vaka
Trump ocakta kendi yemin törenine katılacak
Ücretsiz izne gönderilince intihara kalkıştı
Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihracat yük trenini Bulgaristan'a yolcu etti
Rus savaş gemisinden İdlib'e füzeli saldırı
Bebeğinde reflü olan annelere tavsiyeler
Başkan Erdoğan: Sözlerimizi tek tek hayata geçireceğiz
Kornişle öğrendikleri kayakta hedef şampiyonluk
Mate yaprağı yeşil çaydan daha etkili
Bu yavruya protez ayak lazım
Sular çekilince tarih göründü
14 Kasım 2020 Cumartesi 11:13:00 - Güncelleme:14 Kasım 2020 Cumartesi 11:13:00

Mesud Han: Türkiye, Müslüman dünyası için umudun merkezi

Kaynak: AA

ABONE OL

Azad Cammu ve Keşmir Cumhurbaşkanı Serdar Mesud Han, Türkiye'nin 'Müslüman dünyası için umudun merkezi olarak ortaya çıktığını' ve Başkan Erdoğan'ın İslam rönesansının bir sembolü olarak yükseldiğini açıkladı.

Han, Türkiye Bursları kapsamında Azad Cammu ve Keşmir Üniversitesi öğrencilerini Türkiye’ye uğurlama etkinliğinde yaptığı açıklamada, Pakistan ve Keşmir halkının her zor zamanında Türkiye’nin kendilerine yardım elini uzattığını, 2005’teki depremde ve 2010’daki sel felaketinde ilk yardım eden ülke olduğunu anımsattı.

Türk hükümetinin Keşmir meselesini ve Keşmir halkının kendi kaderini tayin hakkını ilkesel bir duruş olarak benimsemesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Han, Erdoğan’ın Pakistan Parlamentosu'nda ve sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’nda, Hindistan’ın yasa dışı eylemlerini kınadığını, açık bir şekilde Keşmir halkının özgürlük mücadelesine destek verdiğini hatırlattı.

Han, Türkiye’nin "Müslüman dünyası için umudun merkezi olarak ortaya çıktığını" ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İslam rönesansının sembolü olarak yükseldiğini ifade etti.

Türkiye’nin Azad Cammu ve Keşmirli öğrencilere yüksek öğrenim imkanı sunmasının yanı sıra Mirpur, Muzafferabad, Rawalakot ve diğer bölgelerde okullar açmak istemesi halinde hükümetinin Ankara ile iş birliğini genişleteceğini kaydeden Han, Türk yatırımcıları tarım, turizm ve eğitim sektörlerinde yatırım yapmaları için bölgeye davet etti.

Etkinliğe, Türkiye’nin İslamabad Büyükelçisi İhsan Mustafa Yurdakul, Azad Cammu Keşmir Üniversitesi yetkilileri ve öğrenciler katıldı.

Betül Demir'den iddialı açıklama! Kasımı ‘Toz Duman'a katacak

Betül Demir'den iddialı açıklama! Kasımı ‘Toz Duman'a katacak
Serdar Ortaç'ı duygulandıran olay... Çatışmada kaseti çıktı

Serdar Ortaç'ı duygulandıran olay... Çatışmada kaseti çıktı
Yasemin Şefkatli ile nişanlı olan İdo Tatlıses'ten evlilik açıklaması: Düğünsüz damat olmaz

Yasemin Şefkatli ile nişanlı olan İdo Tatlıses'ten evlilik açıklaması: Düğünsüz damat olmaz
Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarzlarını gözler önüne serdi! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı

Sen Çal Kapımı'nın yıldızları Hande Erçel ile Kerem Bürsin tarzlarını gözler önüne serdi! Maskelerinin fiyatı dudak uçuklattı
Hacı Sabancı aradığı mutluluğu Nazlı Kaya'da buldu... Evlilik teklifindeki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı

Hacı Sabancı aradığı mutluluğu Nazlı Kaya'da buldu... Evlilik teklifindeki tektaş yüzük dikkatlerden kaçmadı
Burcu Kıratlı, Tuğba Melis Türk ve Elif Buse Doğan üniformayla sete çıktı

Burcu Kıratlı, Tuğba Melis Türk ve Elif Buse Doğan üniformayla sete çıktı
Dilan Çiçek Deniz'in şaşırtan özelliği ortaya çıktı... Ünlü oyuncuyu uykusuz geceler şair yaptı

Dilan Çiçek Deniz'in şaşırtan özelliği ortaya çıktı... Ünlü oyuncuyu uykusuz geceler şair yaptı
Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip

Ünlü şarkıcı Gülden'den 2 günde 5 klip
Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'ın oynadığı 'Amadeus' oyununa koronavirüs ayarı

Selçuk Yöntem ve Özlem Öçalmaz'ın oynadığı 'Amadeus' oyununa koronavirüs ayarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER