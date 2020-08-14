Mescid-i Aksa'da Abu Dabi Veliaht Prensi Bin Zayid protesto edildi
Kaynak: AA
İsrail'in işgali altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da, İsrail ile normalleşme anlaşması yapan BAE Filistiniler tarafından protesto etti.
Cuma namazından sonra Mescid-i Aksa’daki Kubbetu’s Sahra’nın ön kısmında bulunan revaklarda toplanan Filistinli bir grup BAE’yi ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayid Al Nahyan'ı protesto etti.
İsrail polisinin müdahale ederek ellerindeki Filistin bayrağını aldığı Filistinli gençler, "Kahrolsun BAE", "Ey Zayid ey korkak, ey ABD iş birlikçisi" şeklinde sloganlar attı.
Grup daha sonra olaysız bir şekilde dağıldı.
- Terör devleti İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı: 4 yaralı
- ABD'de koronavirüs kabusu bitmiyor! Son 24 saatte bin 285 kişi hayatını kaybetti, son rakam 170 bin 446'ya ulaştı
- İspanya'da koronavirüs vakaları hızla arttı, sokakta sigara içmek yasaklandı
- Mescid-i Aksa'da BAE protesto edildi
- "Batı Şeria'yı ilhak oyunu! "BAE'nin özrü kabahatinden büyük"
- Rusya'nın tartışmalı aşısında yeni gelişme: İlk siparişi aldılar!