Mescid-i Aksa’ya Amerikan balyozu!

SİYONİST İsrail’in Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın altını kazarak Süleyman Mabedi’ni yeniden ortaya çıkarma projesi hız kesmeden devam ediyor. Her sene Aksa’nın zeminini altında kaldığını varsaydıkları hazinelere ve mabet kalıntılarına ulaşmak adına kazılar yapan işgalciler, önceki gün ‘arkeolojik alan’ olarak tanıttıkları yeni tünelin açılışını yaptı. Filistin’in işgal altındaki başkenti Doğu Kudüs’ün Silvan Mahallesi’nden Ağlama Duvarı’na çıkan tünelin açılışında Donald Trump’ın Ortadoğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt ile ABD’nin İsrail Büyükelçisi David Friedman da onur konuğu olarak yer aldı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan törende Amerikalı diplomatlar sembolik olarak Aksa’yı simgeleyen duvarları balyozla yıktı. Törende konuşma yapan Friedman, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olduğu yalanını tekrarlayarak “Bu tünelin açılışı, Başkan Donald Trump’ın Kudüs’ü İsrail’in başkenti olduğunu ilan etmesi kararını eleştiren herkese en güzel cevaptır” dedi. Programa iki yetkilinin yanı sıra Amerikalı ünlü kumarhaneler zinciri sahibi Yahudi asıllı Sheldon Adelson ve Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham da katıldı.

FİLİSTİN’DEN TEPKİ

Skandal görüntülerin ardından Filistin yönetimi, İsrail makamlarının işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Mescid-i Aksa’nın çevresinde yürüttüğü kazı çalışmalarına karşı mücadele edeceğini duyurdu. Filistin yönetiminden yapılan yazılı açıklamada Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın İslami İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreterliği ile koordineli bir şekilde, İsrail’in uluslararası hukuka aykırı olarak Mescid-i Aksa çevresinde gerçekleştirdiği ihlallere karşı mücadele etme talimatı verdiği belirtildi.

SiYONiST SHALEM PROJESi

TERÖR devleti İsrail’in açtığı, Mescid-i Aksa’nın güneyindeki Silvan Mahallesi’nde bulunan ve Yahudi inancına göre kutsal sayılan Silvan Havuzu’ndan (Breikhat HaShiloah) Harem-i Şerif’in Burak Duvarı’na çıkan tünel, Siyonistler için büyük önem taşıyor. Söz konusu tünel, İsrail hükümetinin Mescid-i Aksa’nın çevresi başta olmak üzere Yahudilerce “Davud’un Şehri” olarak nitelendirilen Silvan Mahallesi ile Doğu Kudüs’ün tamamında turistik projeler ve arkeolojik kazıları öngören “Shalem” projesinin bir parçası. Proje, Aksa’nın yıkılarak Süleyman Mabedi’nin yeniden yapılmasını öngörüyor.

(Star)