Merkür'ü inceleyen BepiColombo gezegenin ilk fotoğrafını paylaştı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ile Japonya Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) geliştirdiği BepiColombo, Merkür'ü araştırmak üzere yaklaşık 3 yıl önce fırlatılmıştı.

ESA'dan yapılan açıklamada uzay aracının siyah-beyaz fotoğrafı 2418 kilometre uzaklıktan, gezegenin karanlık kısmına denk geldiğinden 'çok ideal olmayan' koşullarda kaydettiği aktarıldı.

Görselde, Merkür'ün kuzey yarımküresindeki kraterler ve milyarlarca yıl önce lavla kaplı olan Sihtu Planitia bölgesi görülüyor.

BepiColombo, misyonu boyunca Merkür'ün çekirdeğinden yüzeyine dair ip uçları toplayarak, Güneş'e en yakın gezegenin nasıl oluştuğu ve evrildiği sorusuna yanıt arayacak.

'Uçların gezegeni' olarak da bilinen Merkür, her ne kadar Güneş'e en yakın konum da olsa da karanlıkta kalan kısımlarında ısı eksi 180 santigrat dereceye kadar inebiliyor. Sıcaklık, gezegenin diğer tarafında ise 430 dereceye kadar çıkıyor.

2025'te Merkür'ün yörüngesine oturması hedeflenen BepiColombo, yolculuğu boyunca beş kez daha gezegenin yakınından geçecek, Güneş'in çekim gücüne kapılmamak için bir kez Dünya, iki kez de Venüs'e yaklaşacak.