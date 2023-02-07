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07 Şubat 2023 Salı 19:31:00 - Güncelleme:07 Şubat 2023 Salı 19:31:00

Yunanistan, İtalya ve Almanya'dan Türkiye için yardım kampanyaları başlatıldı

Kaynak: AA

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Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan ve toplamda 10 ili etkileyen depremlerin ardından Yunanistan, İtalya ve Almanya'da, depremzedeler için yardım kampanyaları başlatıldı.

Yunan Kızılhaç'ı yaptığı duyuruda, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere gönderilmek üzere temel gıda maddeleri, uyku tulumu, battaniye ve kişisel hijyen malzemeleri toplanacağını belirtti.

Yunanistan Belediyeler Birliği Başkanı Dimitris Papastergiu da ülkedeki tüm belediyelere, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere ihtiyaç malzemeleri toplanması için yazılı çağrıda bulundu.

Mektupta, "Böylesi benzeri görülmemiş bir insani trajedi karşısında ihtiyaç sahiplerine mümkün olan en kısa zamanda destek olmak hepimizin görevidir." ifadeleri yer aldı.

Atina, Pire, Selanik ve Patra Belediyeleri başta olmak üzere ülkedeki çok sayıda belediye ve Mücadeleci İşçi Cephesi Sendikası (PAME) depremzedeler için yardım kampanyası başlattı.

İstanbullu Rumlar Evrensel Federasyonu da Kızılhaç ve Kızılay işbirliğiyle cumartesi günü kan bağışı başlatacağını duyurdu. Federasyon, depremzedelere gönderilmek üzere çeşitli gıda ve yardım malzemesi toplanması için de çağrı yaptı.

İTALYA'DA DA BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bu arada, İtalyan Kızılhaç'ı da Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım için bir bağış kampanyası başlattı.

İtalyan Kızılhaç Başkanı Rosario Valastro, yaptığı açıklamada, "Bu dramatik saatlerde, aşırı şiddetli depremin vurduğu Türkiye ve Suriye halklarına yardım etmeye ihtiyaç var. Kızılhaç, insani yardım göndermeye ve uluslararası yardım çabalarına katılmaya hazır. Böylesine dramatik bir yıkım karşısında herkes bağışta bulunabilir ya da yardımını sunabilir." ifadelerini kullandı.

Valastro, düşüncelerinin hayatını kaybedenlerle ve başından beri ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan Türk Kızılay ve Suriye Kızılayı ile beraber olduğunu kaydetti.

Almanya'daki çok sayıda kuruluştan da depremzedelere destek

Almanya'da başta Kızılhaç olmak üzere çok sayıda yardım kuruluşu Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye ve Suriye'ye yardım için bir bağış kampanyası başlattı.

Alman Kızılhaç'ı (DRK), Bündnis Entwicklung Hilft, Aktion Deutschland Hilft, Humedica gibi kuruluşlar internet sitelerinden depremzedeler için bağış toplamaya başladı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) de dün bir yardım kampanyası başlatmıştı.

Etiketler : Kahramanmaraş Adıyaman Şanlıurfa Gaziantep

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