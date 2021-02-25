Merkel'den üçüncü dalga uyarısı

Almanya Başbakanı Angela Merkel mutasyona uğramış yeni tür koronavirüs vakalarının artışının ülkede üçüncü dalga tehlikesi yarattığını belirterek dikkatli olunmazsa ülke genelinde kapanma olabileceğini kaydetti.

Almanya'da insanların kendi kendine yapabilecekleri hızlı testlerin onaylanması ve Sağlık Bakanı Jens Spahn'ın hızlı testlerin yaygınlaşmasının "bir parça özgürlüğü yeniden kazanmayı" mümkün kılabileceğini ifade etmesi umutları artırmışken Başbakan Angela Merkel üçüncü dalga uyarısında bulundu.

Mutasyona uğramış yeni tür koronavirüs vakalarının ülkede artışta olduğunu belirten Merkel Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği demeçte ülke çapında yeni bir kapanmanın zaruri olmaması için dikkatli bir şekilde ilerlenmesi gerektiğini kaydetti.

Merkel aşılama ve kapsamlı test yapılmasının "bölgesel farklılıkların gözetildiği bir yaklaşıma" alan tanıyabileceğini belirtti. Başbakan Merkel buna örnek olarak yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 35 olduğu bir bölgede okulların açılabileceğini söyledi.

Merkel "akıllı bir açılış stratejisinin kaçınılmaz bir şekilde kapsamlı hızlı testlerle mümkün olabileceğini" kaydederek bunun martta gerçekleşeceğini söyledi.

Haftada yaklaşık 10 milyon kişiye aşı planı

Merkel haftada 7,5 ila 9,5 milyon kişiyi aşılamak için gereken lojistik üzerinde konuştuklarını söyledi.

Almanya Başbakanı ülkede tartışmalara neden olan AstraZeneca aşısını ise "güvenli ve etkili bir aşı" olarak tanımlayarak "Şimdiki gibi aşı kıt olduğu müddetçe hangi aşıyı olacağınızı seçemeyeceksiniz" ifadelerini kullandı.

Almanya'da yetkililer etkili olduğunu belirtse de çok sayıda kişi AstraZeneca aşısına karşı güvensizlik duyuyor.

Son 24 saatte 8 bin 7 yeni vaka tespit edildiği ve 422 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Geçtiğimiz hafta günlük yeni vaka sayılarında artış gözlemlendi. Yedi günlük vaka sayısının 100 bin kişide 60 seviyesinde olduğu belirtildi. 7 Mart'a kadar uzatılan kısıtlamaların gevşetilmesi için bu sayının 35 seviyesinin altına çekilmesi gerekiyor.