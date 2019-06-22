Almanya Başbakanı Angela Merkel, aşırı sağ bağlantılı bir saldırının kurbanı olan Kassel Valisi Walter Lübcke'nin öldürülmesinin ardından bu ve diğer aşırı sağcı suçların tamamen aydınlatılması gerektiğini, aksi takdirde kamu kurumlarının güvenilirliklerini kaybedeceklerini söyledi.

Başbakan Merkel, Dortmund’da düzenlenen Protestan Kilisesi Konferansı'nda yaptığı konuşmada, aşırı sağcı suçların aydınlatılamaması durumunda, kurumların güvenilirliğinin zedeleneceği uyarısında bulunarak, "Aksi takdirde, güvenilirliğimizi kaybedebiliriz. Tabii ki bu bizim ihtiyacımız olanın tam tersi, yani güvenin.'' dedi.

Alman Şansölye, konuyu hükümet olarak çok ciddiye aldıklarını belirterek, Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünün işlediği cinayetlerin ardından, hayatlarını kaybedenlerin yakınlarına, suçların tamamen aydınlatılacağı sözünü verdiğini hatırlattı.

Merkel ayrıca, valinin öldürülmesiyle NSU arasında bir bağ olup olmadığı sorusunu sorarak, hiçbir tabu tanımaksızın olayın açıklığa kavuşturulması gerektiğini yineledi.

(AA)