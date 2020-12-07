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07 Aralık 2020 Pazartesi 21:43:00 - Güncelleme:07 Aralık 2020 Pazartesi 21:43:00

Merkel'den aşı geliştiren Türk göçmen doktora övgü

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, BioNTech'in kurucularından Türk göçmenlerin çocukları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin yeni tip koronavirüse (KOVID-19) karşı aşıyı bulmalarından dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Almanya'nın 16 kentinde Türkçe ve Almanca yayın yapan Metropol Fm'e açıklamalarda bulundu.

Koronavirüs aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'ye teşekkür eden Merkel, "Aşıyı bulanlardan birinin Türk kökenli Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci olmasından ve BioNTech ile Pfizer’da aşı için temel bilimsel katkıyı yapmalarından dolayı çok mutlu oldum" dedi.

BioNTech'in hazırladığı aşının ocak başında Avrupa'da kullanılabileceğini düşündüklerini belirten Merkel, KOVID-19 salgınını önlemek için toplumun yüzde 70'inin bağışıklık kazanması gerektiğine dikkati çekti.

Merkel, "Bu kadar insana aşı yapmak aylar sürecek. Önce yaşlılar ve sağlık çalışanların korunması gerekiyor. 2021'in ikinci yarısı daha çok aşı olacak ancak kış ayları düşünüldüğünde henüz yeterli aşı olmayacak" açıklamasında bulundu.

Salgın nedeniyle olağan dışı bir kış dönemine girildiğini vurgulayan Merkel, vatandaşların alınan önlemlere daha da uymalarının önemine değindi.

"Topluma bağışıklığı kazandırabilirsek, eski hayatımıza dönebileceğiz"

KOVID-19'a karşı dile getirilen komplo teorilerine de yanıt veren Merkel, İspanyol gribi salgını döneminde de bazı kişilerin söylentiler çıkardığını hatırlattı.

Merkel, şöyle devam etti:

"Söylenenler gibi bir şey yok. Bilimsel veri üzerinde anlaşmamız gerekiyor. İnsanlar bazen sebep arıyor. Tüm bilgilerime dayanarak ve emin olarak bunun bir virüs olduğunu söylüyorum. Bu virüs karşısında çaresiz değiliz. Topluma bağışıklığı kazandırabilirsek, eski hayatımıza dönebileceğiz."

"TÜRKLERİN AİLEYE VERDİĞİ ÖNEMİ BİLİYORUM"

Türkiye'de aileye ne kadar değer verildiğini bildiğini anlatan Merkel, "Türklerde aile büyüklerine saygı çok yüksek ancak büyükleri özellikle korumak gerekiyor. Türkiye'de aileye ne kadar değer veriliyor biliyorum. Toplumda bağışıklık kazanılsa bile bir süre daha sevdiğimiz insanlarla mesafeyi korumak zorunda kalacağız" diye konuştu.

Merkel, Türklerin düğünlere ayrı bir önem verdiğinin farkında olduğuna da değinerek, şunları söyledi:

"Düğünler çok sayıda genç için hayatlarının en önemli anlarından. Arkadaş ve ailelerin bir araya geldiği güzel etkinlikler. Ancak samimi olmak gerekirse, hijyen kurallarına uyulma dahi şu an için düğünleri ertelemek en doğrusu. Kim düğününden sonra akrabasının ağır hasta olduğunu duymak ister ki? Bunlar yaşanıyor. Benim ricam, sabırla bekleyip her şey normale döndüğünde bu düğün davetlerini gerçekleştirmektir. Bu sayede kliniklerde çalışan sağlık personellerine de yardımcı olmalıyız."

Merkel, KOVID-19 nedeniyle herhangi bir vergi artışının yanlış olacağını da ifade ederek, Alman devleti olarak esnaf için gereken ne varsa yapıldığını kaydetti.

MERKEL, DAHA SERT ÖNLEMLER İSTİYOR

Alman medyası, Merkel'in enfeksiyon vaka sayılarını daha da aşağıya çekmek amacıyla alınan kısıtlamalara ek tedbirler getirmek istediğini iddia etti.

Bild gazetesindeki haberde, Federal Mecliste Hristiyan Birlik Partilerinin (CDU-CSU) grup toplantısında bir konuşma yapan Merkel'in "Mevcut önlemlerle rakamları aşağıya çekemeyiz. Ek önlemler almadan kışı atlatamayız. Noel'den önce yine bir karar alınması gerekiyor. Vaka sayıları kendiliğinden düşer umuduyla yaşayamayız. Eyalet yönetimleriyle önümüzdeki birkaç gün içinde gerekli görüşmeleri gerçekleştireceğiz" sözlerine yer verildi.

Etiketler : almanya merkel kovid koron koronavirüs aşısı
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