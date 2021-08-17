VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Türkiye ithal ediyordu, yerli olarak üretildi! Bakan Varank: Gördüğümde çok etkilendim
Başkan Erdoğan müjdeyi verdi
"Kılıçdaroğlu'nu görünce televizyonu kapatıyorum"
İngiltere'den rakiplerimizi kızdıracak karar
Selçuk Bayraktar'dan 'uçan otomobil' açıklaması!
Resmen gövde gösterisi yaptılar
Kritik bölgede omuz omuza!
Taliban, Rusya'dan yardım istedi!
Komşu sınırı 'çelik'ten duvar!
Kıbrıs'ta en gerçekçi çözüm iki ayrı devlete dayalı
ABD'de sel... 10 kişi öldü, 31 kişi kayboldu
"Daha fazla Afgan alınmasına karşıyım"
Sosyal medyanın kahramanı oldu
357 Türk vatandaşını Afganistan'dan tahliye eden THY uçağı İstanbul'a ulaştı
Direnişten ilk zafer! Taliban'dan 3 bölgeyi geri aldılar
Biden tahliye için yardım istemeye hazırlanıyor
Kocaeli'de düğün zehir oldu: 28 kişi hastaneye kaldırıldı
Muğla'da vahşet: Para vermeyen annesini öldürdü
Jeanine Anez hapishanede intihar girişiminde bulundu
Konya'da feci kaza... 3 genç öldü
Hepsi vuruldu
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji'den sağanak uyarısı
24 saatte orayı terk ederiz
"Namuzsuzların sınırı yoktur"
17 Ağustos 2021 Salı 20:24:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2021 Salı 20:24:00

Merkel'den 'Afganistan' açıklaması: Elimizden geleni yapmak istiyoruz

ABONE OL

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Afganistan'da Almanya için çalışan yerel personel için ellerinden geleni yapmak istediklerini söyledi.

Merkel, Estonya Başbakanı Kaja Kallas ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında, "Şu anda son derece zor olan imkanlar çerçevesinde ülkemize yardımcı olan insanları unutmamak adına elimizden gelen her şeyi yapmak istiyoruz." dedi.

Afganistan'da Almanya için çalışanlardan çok sayıda kişiyi ülkeye getirdiklerini aktaran Merkel, "Ancak geride kalan diğerlerinin güvenli bir şekilde üçüncü ülkelere geçip geçmediklerine bakıyoruz. Ama hepsi Kabil'de değil. Halen güncel bir genel bakış elde etmeye devam etmeliyiz. Ama hiçbirini unutmak istemiyoruz." ifadesini kullandı.

Şansölye Merkel, ülkesinin Afganistan'a yaptığı kalkınma yardımlarının dondurulduğunu kaydetti.

Etiketler : Merkel estonya başbakan kaja kallas berlin Almanya Başbakanı
Reyting kurbanı oldu

Reyting kurbanı oldu
İlk gün hasılatı afetzedelere

İlk gün hasılatı afetzedelere
Babamın soyadını kullanma artık

Babamın soyadını kullanma artık
Camdaki Kız için geri sayım

Camdaki Kız için geri sayım
Kıskançlık muhabbeti sıkmış

Kıskançlık muhabbeti sıkmış
Çukurova ekibi sette

Çukurova ekibi sette
Miray'a partner bulundu

Miray'a partner bulundu
3 Eylül'de dijitalde

3 Eylül'de dijitalde
Yıldız Tilbe üçledi!

Yıldız Tilbe üçledi!

EN ÇOK OKUNAN HABERLER