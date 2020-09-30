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30 Eylül 2020 Çarşamba 21:56:00 - Güncelleme:30 Eylül 2020 Çarşamba 21:59:00

Merkel: Türkiye ile ilişkileri dengelemeliyiz

Kaynak: AA

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Merkel, Ankara ile ilişkilerin önemine vurgu yaptı. Almanya Başbakanı, birçok önemli konunun Türkiye ile iş birliğine bağlı olduğuna dikkat çekti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Federal Meclis'teki bütçe görüşmelerinde konuştu.

Merkel, Avrupa Birliği (AB) toplantısında Türkiye ile ilişkilerin ele alınacağına dikkati çekerek, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok boyutlu. Bir taraftan insan hakları ile ilgili gelişmelerden yakınıyoruz diğer taraftan ise Türkiye ile Yunanistan ve Kıbrıs (GKRY) arasındaki gerilimin ne kadar ciddi olduğunu görüyoruz. Askeri bir eylem ile barış arasındaki çizginin ne kadar ince olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERE VURGU

Türkiye'nin NATO üyesi olduğunu vurgulayan ve Türkiye'yi mültecilere kapılarını açarak onları en güzel şekilde ağırlamasından dolayı öven Merkel, "Türkiye mültecileri ağırlamada inanılmaz ve dikkate değer işler yapıyor. Türkiye 4 milyon mülteciyle belki de dünyada en çok mülteci barındıran ülke.

Bu nedenle, anlaşmazlıkların çözümüne nasıl katkıda bulunabileceğimize ve mülteci konusunda iş birliğimizi nasıl güçlendirebileceğimize bakmalıyız. Türkiye ile ilişkilerimizi yeniden dengelemek zorundayız çünkü birçok önemli konu hala bu ülkeyle iş birliğine bağlı." ifadelerini kullandı.

AB SIĞINMACI REFORMUNA DESTEK ÇAĞRISI

Alman Şansölye, AB Komisyonu'nun yeni göç ve iltica anlaşması önerisine de değinerek, bu öneriye destek verilmesi çağrısında bulundu.

Mülteci meselesinin Avrupa'yı gelecek 10 ya da 20 yıl boyunca meşgul edecek karmaşık bir sorun olduğuna dikkati çeken Merkel, AB Komisyonu tarafından hazırlanan reform paketi için minnettar olduğunu belirtti. Merkel, "Bunu nasıl uygulayacağımız sorusu aynı zamanda Avrupa'nın bütünlüğü için bir mihenk taşını oluşturuyor." şeklinde konuştu.

Merkel, AB üyesi devletler olarak uzun vadede göç konusunda ortak bir zemin bulunamadığı takdirde bunun Avrupa'nın hareket etme kabiliyeti için ağır bir yük olacağını kaydetti.

KORONAVİRÜS UYARISINI YİNELEDİ

Başbakan Angela Merkel, konuşmasında koronavirüs vaka sayılarının artışına işaret ederek, salgınla mücadelede bugüne kadar elde edilen kazanımların kaybedilebileceği konusunda uyardı.

Merkel, "Şu anda son birkaç ayda başardığımız her şeyi riske atıyoruz. Bu toplumun vatandaşları olarak, hepimiz birbirimize daha fazla dikkat etmeliyiz." dedi.

"ALIŞIK OLDUĞUMUZ HAYAT GERİ GELECEK"

Artan enfeksiyon sayısını salgının bitmediğinin bir işareti olarak yorumlayan Merkel, "Eminim alışık olduğumuz gündelik hayatımız geri gelecek. Aileler yeniden bir araya gelip kutlamalar yapabilecek, tiyatrolar ve futbol stadyumları yeniden dolacak. Ama şimdi sabırlı ve mantıklı davranmaya devam edebileceğimizi ve böylece hayat kurtarabileceğimizi göstermeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Şansölye, herkesin yeniden yakınlığı, dokunuşu ve beraberliği özlediğini belirterek, "Bunu kendim de hissediyorum. Diğerlerinden farklı hissetmiyorum." diye konuştu.

Angela Merkel, 2021 yılı bütçesini de savunarak, koronavirüsün tüm ekonomik etkilerinin devlet müdahalesiyle baskılanamayacağını vurguladı.

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