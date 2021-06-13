Merkel, Kovid-19 salgınından çıkış yolunun aşılar olduğunu belirtti

Almanya Başbakanı Angela Merkel, İngiltere'nin Cornwall'daki Carbis Koyu'nda düzenlenen G7 Zirvesi'nin son gününde basın toplantısı düzenledi.

Burada, salgının sadece küresel mücadeleyle üstesinden gelinebileceği konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Alman Şansölye, gelişmekte olan ülkelere Kovid-19 aşısı teminini görüştüklerini belirtti.

Merkel, "Salgından çıkış yolu aşılardır. Herkesin aşılara erişimini sağlamamız gerektiğini ayrıntılı olarak görüştük." dedi.

G7 ülkelerinin 2022'nin sonuna kadar gelişmekte olan ülkelere toplam 2,3 milyar doz aşı dağıtmak isteğinin bir sinyal olduğuna dikkati çeken Merkel, Almanya'nın buna büyük ölçüde katkı vereceğini vurguladı.

Merkel, küresel aşı üretimine destek verilmesinin önemli olduğuna işaret ederek "Aşı üretimin sadece Avrupa veya Asya'da değil Afrika kıtasında da olmasını istiyoruz. BioNTech şirketi, bu alanda bir çalışma yapıyor. Başka şirketler de." ifadesini kullandı.

Almanya Başbakanı, gelecekteki salgınların önlenmesi için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) daha da güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.