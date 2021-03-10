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10 Mart 2021 Çarşamba 21:19:00 - Güncelleme:10 Mart 2021 Çarşamba 21:19:00

Merkel: Aşının etkileri 3-4 ay sonra görülecek

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Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüse (KOVID-19) karşı yapılan aşılamanın etkilerinin 3-4 ayın ardından görüleceğini ve sonrasının çok daha iyi olacağını söyledi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yardım kuruluşlarının çalışanlarıyla çevrim içi yaptığı görüşmede, salgındaki durumun yaza kadar zor geçeceğini ifade etti.

"ZOR GEÇECEK 3-4 AY VAR"

Tünelin sonunda ışığın görüldüğünü ifade eden Merkel, "Zor geçecek 3-4 ay var. Ondan sonra aşılamanın etkilerini gerçekten göreceğiz. Ardından çok daha iyi olacak" dedi.

Merkel, salgınla mücadelede bir belirsizlik bulunduğunu vurgulayarak, "Şimdi köprüleri inşa etmeye çalışıyoruz ancak onları tam olarak nereye inşa edeceğimizi de bilmiyoruz. Yani kıyıyı biz de göremiyoruz" diye konuştu.

Merkel, salgının sonunu bilmemenin siyasetçilerin karar almasını zorlaştırdığına işaret ederek, birkaç yıl önce yaşanan mali krizde zor durumdaki bankalara para verildiğini ve krize sebep olan durumun ortadan kaldırıldığını ancak salgında birçok şeyin belirsiz olduğunu dile getirdi.

Merkel virüsün mutasyona uğrayan türlerine karşı uyararak halkı dikkatli ve sabırlı olmaya çağırdı.

Muayenehanelerde nisandan itibaren aşı yapılması planlanıyor

Bu arada, Almanya'da aşı kampanyasının hızlandırılması için aşıların aşı merkezlerinin yanı sıra nisandan itibaren muayenehanelerde de yapılması planlanıyor.

Almanya Sağlık Bakanlığı ile eyaletlerin sağlık bakanlarının muayenehanelerde aşılamanın başlaması için tavsiyede bulunacağı ve Başbakan Merkel'in eyalet başbakanlarıyla yakın bir dönemde yapacağı toplantıda bu yönde karar alınacağı belirtildi.

Sağlık bakanlarının nisan başında muayenehanelerde aşılamanın başlamasını hedeflediği ifade edildi.

Ayrıca aşı yönetmeliğinde, AstraZeneca aşısının 65 yaş üstündekilere uygulanması yönünde değişiklik yapılacağı kaydedildi.

SON 24 SAATTE KOVID-19'DAN 300 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Öte yandan, Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 300 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Böylelikle Almanya'da toplam can kaybı 72 bin 489'a yükseldi.

Son 24 saatte 9 bin 146 kişiye KOVID-19 tanısı konulurken toplam vaka sayısı 2 milyon 518 bin 591'e çıktı.

KOVID-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 328 bin 700'e ulaştı.

Etiketler : kovid merkel almanya
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