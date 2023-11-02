Meloni ile Sunak Londra'da görüştü

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiliz mevkidaşı Rishi Sunak ile Londra'da görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin İngiltere'de Bletchley Park'ta devam eden Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi kapsamında bu sabah Sunak ile ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Meloni ve Sunak'ın, iki ülke ilişkileri ile uluslararası gündemdeki başlıca konuları ele aldıkları kaydedilen açıklamada, "İki lider, özellikle Orta Doğu'daki ciddi krizin üstesinden gelme ve göç sorununun düzenli şekilde yönetilmesinin aciliyetini paylaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Meloni'nin, İtalya'nın gelecek yıl üstleneceği G7 Dönem Başkanlığı sırasında yapay zekanın ana konulardan biri olacağını teyit ettiği aktarıldı.