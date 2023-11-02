VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İngiltere, Türkiye ile yenilenecek serbest ticaret anlaşması için kamuoyu görüşü alacak
Borsa güne yükselişle başladı
Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 10. Zirvesi başladı
Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı
Yunanistan'da deprem
Türk Devletleri Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyi toplandı
02 Kasım 2023 Perşembe 19:37:00 - Güncelleme:02 Kasım 2023 Perşembe 19:37:00

Meloni ile Sunak Londra'da görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

İtalya Başbakanı Meloni, İngiltere Başbakanı Sunak ile görüştü. Görüşmede İsrail'İn Filistin'e yönelik saldırıları ele alındı.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, İngiliz mevkidaşı Rishi Sunak ile Londra'da görüştü.

İtalya Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Meloni'nin İngiltere'de Bletchley Park'ta devam eden Yapay Zeka Güvenliği Zirvesi kapsamında bu sabah Sunak ile ikili görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

Meloni ve Sunak'ın, iki ülke ilişkileri ile uluslararası gündemdeki başlıca konuları ele aldıkları kaydedilen açıklamada, "İki lider, özellikle Orta Doğu'daki ciddi krizin üstesinden gelme ve göç sorununun düzenli şekilde yönetilmesinin aciliyetini paylaştı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada ayrıca Meloni'nin, İtalya'nın gelecek yıl üstleneceği G7 Dönem Başkanlığı sırasında yapay zekanın ana konulardan biri olacağını teyit ettiği aktarıldı.

Etiketler : israil filistin saldırılar
Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi

Zeynep Tunuslu: Demet Akbağ araba kullanmayı bilseydi, uzay ölmezdi
Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı

Babasız büyüyen Doğuş'tan baba şarkısı
Uyku sorunu yaşıyor

Uyku sorunu yaşıyor
Ben Serenay'cıyım

Ben Serenay'cıyım
Annelik Sinem'e güç vermiş

Annelik Sinem'e güç vermiş
Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi

Acun Ilıcalı'dan Serkay'a 'nankör adam' göndermesi
Cumhuriyet marşı besteledi

Cumhuriyet marşı besteledi
Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın

Nilüfer Açıkalın: Beni kötü değil, güzel çıkarın
Kudüs'ün fatihi geliyor

Kudüs'ün fatihi geliyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX