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13 Ekim 2020 Salı 07:50:00 - Güncelleme:13 Ekim 2020 Salı 07:50:00

Meksika'da son 24 saatte 3 bin 542 yeni koronavirüs vakası

Kaynak: DHA

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Meksika'da son 24 saatte 164 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 542 kişi arttı.

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 3 bin 542 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 821 bin 45 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 164 kişi daha artarak 83 bin 945’e ulaştı.

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