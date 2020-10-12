12 Ekim 2020 Pazartesi 08:01:00 - Güncelleme:12 Ekim 2020 Pazartesi 08:01:00
Meksika'da son 24 saatte 3 bin 175 yeni koronavirüs vakası
Kaynak: DHA
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Meksika'da son 24 saatte 139 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 175 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 3 bin 175 kişinin daha C olduğu ve toplam vaka sayısının 817 bin 503 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 139 kişi daha artarak 83 bin 781’e ulaştı.
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