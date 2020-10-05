05 Ekim 2020 Pazartesi 07:39:00 - Güncelleme:05 Ekim 2020 Pazartesi 07:40:00
Meksika'da son 24 saatte 208 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti
Kaynak: DHA
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Meksika'da son 24 saatte 208 kişi koronavirüs (Covid-19) sebebiyle hayatını kaybetti. Vaka sayısı ise bir günde 3 bin 712 kişi arttı.
Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 3 bin 712 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 761 bin 665 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 208 kişi daha artarak 79 bin 88’e ulaştı.
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