Meksika'da son 24 saatte 208 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti

Koronavirüsün hızla yükselişe geçtiği Meksika’da 3 bin 712 kişinin daha enfekte olduğu ve toplam vaka sayısının 761 bin 665 kişiye ulaştığı açıklandı. Virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 208 kişi daha artarak 79 bin 88’e ulaştı.