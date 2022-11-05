Meksika'da silahlı saldırılar: 5 ölü
Kaynak: AA
Meksika'nın Chihuahua eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.
Meksika basınına göre, Chihuahua eyaletine bağlı Cuauhtemoc kentinin çeşitli noktalarında kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırılar yapıldı.
Gün içinde 5 kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı saldırılar sonrası polis geniş çaplı çalışma başlattı.
Saldırının çete hesaplaşmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.
Görgü tanıklarına göre saldırıyı gerçekleştiren iki kişi motosikletle olay yerinden uzaklaştı.
- Meksika'da silahlı saldırılar: 5 ölü
- ABD'den Ukrayna'ya yaklaşık 400 milyon dolarlık ek yardım
- Stoltenberg'den Başkan Erdoğan'a teşekkür
- Biden: Cumhuriyetçiler Kongre'de çoğunluğu kazanırsa beni azledecekler
- Litvanya Cumhurbaşkanı'ndan 'Türkiye'nin Rusya-Ukrayna savaşındaki önemli rolüne' vurgu
- İşten çıkarmalara başlayan Twitter, ofislerini geçici olarak kapattı