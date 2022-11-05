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05 Kasım 2022 Cumartesi 00:37:00 - Güncelleme:05 Kasım 2022 Cumartesi 00:37:00

Meksika'da silahlı saldırılar: 5 ölü

Kaynak: AA

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Meksika'nın Chihuahua eyaletinde düzenlenen silahlı saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınına göre, Chihuahua eyaletine bağlı Cuauhtemoc kentinin çeşitli noktalarında kimlikleri henüz belirlenemeyen silahlı kişilerce saldırılar yapıldı.

Gün içinde 5 kişinin öldüğü, bir kişinin ağır yaralandığı saldırılar sonrası polis geniş çaplı çalışma başlattı.

Saldırının çete hesaplaşmasından kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Görgü tanıklarına göre saldırıyı gerçekleştiren iki kişi motosikletle olay yerinden uzaklaştı.

Etiketler : Meksika Chihuahua eyaleti Cuauhtemoc silahlı saldırı
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