Meksika'da rehabilitasyon merkezine saldırı: 24 ölü

Kuzey Amerika ülkesi Meksika'da, devlet yöneticilerini bile tehdit eder hale gelen uyuşturucu kartelleri arasındaki kanlı çatışmalar, rehabilitasyon merkezlerine sıçradı.



24 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ülkenin Guanajuato kentinde, uyuşturucu bağımlılarının tedavi gördüğü bir rehabilitasyon merkezine düzenlenen saldırıda en az 24 kişi yaşamını yitirdi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRILAR YAŞANDI



6 Haziran'da da silahlı kişiler yine kentteki bir rehabilitasyon merkezine saldırmış, olayda 10 kişi hayatını kaybetmişti.

Büyük otomobil üretim tesislerine ev sahipliği yapan Guanajuato, son dönemlerde çete şiddetinin sık sık yaşandığı bir kent haline geldi.