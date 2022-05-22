Meksika'da kaçak göçmenleri taşıyan araç kaza yaptı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kaynak: İHA
Meksika'da kaçak göçmenleri taşıyan bir kamyonetin kaza yapması sonucu 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.
Meksika'da kaçak göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı. Kazada, 4 kişi öldü, 20 kişi de yaralandı.
İHA'da yer alan habere göre, Meksika'nın Guatemala sınırındaki Chiapas eyaletinde kasasında Orta Amerikalı kaçak göçmenleri taşıyan bir kamyonet yolda park halindeki başka bir araca çarptı. Kazanın ardından 4 göçmen hayatını kaybederken, 20 göçmen ise yaralandı. Bölge sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı. Park halindeki aracın sahibi olayla ilgili verdiği ifadesinde, kamyonetin aşırı hızla geldiğini ve frenlerinin tutmaması sonucu kendi aracına çarptığını söyledi.
Güvenlik güçleri, kazanın ardından kamyonet sürücüsünün olay yerinden kaçtığını ifade ederken, insan ticareti ile suçlanan sürücü ve işbirlikçileri hakkında arama başlatıldı.
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