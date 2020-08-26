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26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:12:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:12:00

Meksika'da belediye başkanı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi

Kaynak: AA

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Meksika'da bir belediye başkanı daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

Meksika basınındaki haberlere göre, Oaxaca eyaletine bağlı San Bartolome Quialana kentinin Belediye Başkanı Victorino Gomez Martinez, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, virüs nedeniyle geçen haftadan bu yana hastanede tedavi altında olan Martinez'in kurtarılamadığını belirtti.

Martinez, ülkede salgının başlangıcından bu yana Covid-19'dan ölen 7. belediye başkanı oldu.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Meksika'da salgın nedeniyle 61 bin 450 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 568 bin 621 olarak açıklandı.

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