Meksika'da belediye başkanı virüs nedeniyle yaşamını yitirdi
Kaynak: AA
Meksika'da bir belediye başkanı daha yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.
Meksika basınındaki haberlere göre, Oaxaca eyaletine bağlı San Bartolome Quialana kentinin Belediye Başkanı Victorino Gomez Martinez, Covid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.
Yetkililer, virüs nedeniyle geçen haftadan bu yana hastanede tedavi altında olan Martinez'in kurtarılamadığını belirtti.
Martinez, ülkede salgının başlangıcından bu yana Covid-19'dan ölen 7. belediye başkanı oldu.
Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Meksika'da salgın nedeniyle 61 bin 450 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 568 bin 621 olarak açıklandı.
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