Meksika'da 7 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Meksika'da 7.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Meksika'nın Guerrero eyaletinde Türkiye saati ile 04.47'de 7.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz" denildi.

Meksika Ulusal Sismoloji Servisi, depremin, ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Akapulko kentinin güneydoğusunda gerçekleştiğini duyurdu.

ABD Tsunami Uyarı Sistemi tarafından depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı.

Öte yandan ABD Jeolojik Araştırma Merkezi, depremin büyüklüğünü önce 7,4 olarak açıkladı, ardından 7 olarak revize etti.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği açıklandı. Depremde bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.