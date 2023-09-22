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22 Eylül 2023 Cuma 07:33:00 - Güncelleme:22 Eylül 2023 Cuma 07:33:00

Meksika'da 2014'te gözaltına alındıktan sonra kaybolan 43 öğrenci ile bilgiler ailelerle paylaşıldı

Kaynak: AA

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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkede 'Ayotzinapa Davası' ismiyle bilinen ve 2014'te gözaltına alındıktan sonra kaybolan 43 öğrencinin soruşturmasına ilişkin tüm bilgileri ailelerle paylaştıklarını belirtti.

Ulusal Saray'daki günlük basın toplantısında konuşan Lopez Obrador, trajik olayın 9. yılı dolayısıyla ailelerle bir araya geldiğini anımsattı.

Savunma Bakanlığının, kayıp öğrencilerle ilgili gerekli bütün bilgileri ailelerle paylaştığını dile getiren Lopez Obrador, "Aileler bilgilerin eksik olduğu hususunda ısrar ediyor. Dünden bu yana önerdiğim şey, şüpheye yer bırakmayacak şekilde her şeyin gözden geçirilmesidir. Biz zaten elimizde ne varsa verdik, başka da yok." ifadelerini kullandı.

Davanın bazı gruplarca istismar edildiğini savunan Lopez Obrador, "Sahte insan hakları savunucuları, sahte kişiler, bu talihsiz meseleyi kullanarak hükümeti ve özellikle de orduyu zan altında bırakmaya çalışıyor." değerlendirmesinde bulundu.

- 43 ÖĞRENCİNİN KAYBOLMASI

Guerrero eyaletine bağlı Iguala kentinde, 26 Eylül 2014'te öğretmenlerin çalışma koşullarını protesto eden öğrenciler ile polis arasında çatışma çıkmıştı. Çatışmada polisin, öğrencileri taşıyan araçlara ateş açması sonucu 6 kişi ölmüş, 25 kişi yaralanmıştı. Çatışmaların ardından 43 öğrenci, araçlara zorla bindirildikten sonra kaybolmuştu.

Önceki hükümet, öğrencilerin, polis tarafından teslim edildikleri uyuşturucu karteli üyelerince öldürülüp, cesetlerinin Cocula kentindeki çöp alanında yakıldığını açıklamıştı.

Amerikan Devletleri Örgütüne bağlı Amerikalılar Arası İnsan Hakları Komisyonunca atanan uluslararası uzmanlar ise hükümetin açıkladığı senaryonun doğru olamayacağını savunmuş ve soruşturmada ciddi boşluklar bulunduğunu bildirmişti.

Uzmanlar, insan bedenini küle çevirecek boyutta bir ateşin çöplükte yakılamayacağına işaret etmişti.

Etiketler : Ayotzinapa Davası 43 öğrenci Meksika Devlet Başkanı Ulusal Saray
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