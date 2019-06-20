Meksika NAFTA'nın yerini alacak yeni ticaret anlaşmasını onayladı

Meksika Senatosu, 1994'te yürürlüğe giren ancak ABD Başkanı Donald Trump tarafından değiştirilmesi için müzakereye açılan Kuzey Amerika Serbest Ticaret Anlaşması'nın (NAFTA) yerini alan USMCA'yı oy çoğunluğuyla kabul etti.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, senatonun anlaşmaya verdiği desteği "çok iyi haber" olarak niteleyerek, "Bu anlaşma Meksika'da yabancı yatırım anlamına geliyor, Meksika'da iş anlamına geliyor. ABD'de ürettiğimiz malların garanti altına alınması anlamına geliyor." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Obrador'u tebrik ederek anlaşmayı onaylama sırasının ABD Kongresinde olduğunu söyledi.

- NAFTA YERİNİ USMCA'YA BIRAKIYOR

1994'ten bu yana yürürlükte olan ve Trump'ın talebiyle Ağustos 2017'de yeniden müzakereye açılan NAFTA, yaklaşık 1,5 yıl süren sert pazarlıkların ardından önemli değişikliklere uğramıştı.

Washington'dan gelen talep sonrası USMCA olarak adlandırılan yeni anlaşma, ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve eski Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto tarafından Kasım 2018'de Arjantin'deki G20 Zirvesi'nde imzalanmıştı.

Trudeau dahil olmak üzere birçok kişi tarafından "Yeni NAFTA" veya "NAFTA 2.0" şeklinde nitelenen anlaşma, bütün taraf ülkelerin parlamentolarınca onaylanması halinde yürürlüğe girebilecek.

- USMCA'NIN NAFTA'DAN FARKLARI

Anlaşmanın, NAFTA'dan otomobil sektörünü, süt ürünlerini, fikri mülkiyet haklarını ve geçerlilik süresini ilgilendiren 4 temel farkı bulunuyor.

Bu farklar arasında serbest ticaret için en büyük ve olumsuz etkiyi, otomobil sektörüne getirilen daha yüksek vergi standartlarının yaratacağı belirtiliyor.

USMCA çerçevesindeki yeni kurallara göre, otomobil ticaretinin üye ülkeler arasında "sıfır gümrük vergisi" ile yapılabilmesi için parçalarının en az yüzde 75'inin Kuzey Amerika kıtasında üretilmesi gerekiyor. ABD'nin, NAFTA'da yüzde 62,5 olan bu oranın yükseltilmesini Meksika'ya Çin, Japonya ve Güney Kore'den gelen otomobil parçalarını kısıtlamak gerekçesiyle istediği biliniyor.

Sıfır gümrük vergisine ilişkin yeni düzenleme, ayrıca otomobil parçalarının yüzde 40 ila 45'inin saatte en az 16 dolar ücret ödenen işçilerce yapılmasını şart koşuyor.

Bu iki kuralın, sadece Meksika'nın otomotiv sektörüne zarar vermekle kalmayıp tüm kıtada otomobil fiyatlarını yükseltmesi bekleniyor. Fiyatlardaki artışın ise talebi düşürmek suretiyle otomotiv sektörünün aleyhine işleyeceği ifade ediliyor.

Öte yandan NAFTA'nın aksine süre sınırı da bulunan USMCA, üye ülkeler tarafından 6 yılda bir gözden geçirilebilecek ve uzatılmaması halinde yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 16 yıl içerisinde iptal olacak.

AA