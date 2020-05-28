  • BIST
    105520
  • Dolar
    6,8223
  • Euro
    7,5691
  • Altın
    379,2370
İstanbul
14 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kayınbiraderinin ölüsünü gören kadının gözyaşları
ABD'de polis şiddetini protesto eden gruba “ok ve yaylı” saldırı
Bakan Soylu duyurdu! Kazan vadisinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
PSG, Icardi'nin bonservisini aldı
65 yaş ve üstü vatandaşlar tekrar sokağa çıktı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin 105 bin 611'e yükseldi
George Floyd'un kardeşinden flaş sözler: Trump bana konuşma fırsatı vermedi, sürekli sözümü kesti
Süt sektöründen ihracat desteği talebi
Başkan Erdoğan'dan İstanbul'un fethine 'işgal' diyenlere sert tepki
İYİ Parti'de istifa depremi yaşandı
Bakan müjdeyi verdi! Marmaray ve Başkentray seferlere başlıyor
Avusturyalı şampiyon dövüşçü Willi (Halit) Ott'un nişanlısı da Müslümanlıkla şereflendi
Libya ordusunun 7 mensubu Hafter milislerinin tuzakladığı patlayıcılar nedeniyle yaralandı
SunExpress iç hat uçuşlarına yarın başlıyor
Beşiktaş Başkanı Çebi müjdeli haberi verdi
Hindistan'da son 24 saatte 8 bin Kovid-19 vakası tespit edildi
İçişleri Bakanlığı: Finlandiya vatandaşı 12 yabancı terörist savaşçı sınır dışı edildi
Bakan Koca: Normalleşme, mücadeleden geri adım atmak anlamına gelmemelidir
Başkan Erdoğan, açılışını yapmak için geldiği Yeşilköy Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi ...
Ege Ordusu Komutanı'nın emir subayı FETÖ'den tutuklandı
Girdiği sıcak su havuzundan ölüsü çıktı
Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
İbrahim Kalın: 15 Temmuz'u püskürtmüş bu millet var oldukça Türkiye'de bir darbe ihtimali söz konusu ...
Türkiye Güney Kore için lojistik merkez olabilir
28 Mayıs 2020 Perşembe 10:32:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2020 Perşembe 10:32:00

Meksika Devlet Başkanı Obrador, koronavirüse rağmen seyahatlerine başlıyor

Kaynak: AA

ABONE OL

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son dönemde vaka ve ölü sayısının hızla yükseldiği Meksika'da Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, seyahat programına gelecek haftadan itibaren devam edeceğini açıkladı.

Meksika'da iki aydır süregelen sosyal mesafe önlemleri sırasında salgının ekonomiye etkisinden rahatsız olduğunu dile getiren ve kilit öneme sahip projeleri durdurmayı ısrarla reddeden Obrador, mart ayından bu yana ilk planlı seyahatinde sahil kenti Cancun'a gidecek.

Burada Yucatan Yarımadasındaki turistleri taşıması öngörülen Maya Treni projesinin ilk etabını açması planlanan Obrador, yaptığı açıklamada, "Dikkatli olacağım. Hava yolu şirketi maske takmamızı isterse takacağım." dedi.

Doktorların tavsiyesi üzerine Cancun'dan başkente kara yoluyla dönmeyi planlayan Obrador, dönüş yolunda da trenin güzergahında yer alacak bazı şehirleri ziyaret edecek.

Meksika Devlet Başkanı buralardaki programlarına katılımı 50 kişiyle sınırlacağını ve sağlıklı mesafeyi koruyacağını dile getirdi.

Obrador'un katıldığı etkinliklerde kalabalıkların kendisine yaklaşmasına izin verdiği, salgından önce, hatta vakaların görüldüğü mart ayı sonunda bile ülke içinde seyahat ederek destekçileriyle el sıkıştığı ve sarıldığı görülüyordu.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, sosyal mesafe önlemlerinin uygulandığı iki ay boyunca hem bu önlemlerin gerekliliğine hem de işe dönmenin aciliyetine ilişkin mesajlar vermişti.

Bölgede su kaynakları ve vahşi hayatı tehdit edeceği eleştirilerine maruz kalan Maya Treni'nin, 80 bin kişiye iş imkanı sağlaması ümit ediliyor.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 8 bin 597 kişi hayatını kaybetti. Ülkede vaka sayısı da 78 bin 23.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER