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23 Ağustos 2020 Pazar 09:32:00 - Güncelleme:23 Ağustos 2020 Pazar 09:32:00

Meksika, Brezilya ve Hindistan'da bilanço artıyor

Kaynak: AA

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Yeni tip Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ikinci ülke Brezilya'da, virüs nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 892, Hindistan'da 912, Meksika'da 644 kişi hayatını kaybetti.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 892 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölümler 114 bin 250'ye, vaka sayısı da 50 bin 32 artarak 3 milyon 582 bin 362'ye yükseldi.

Ülkede, virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 2 milyon 709 bin 638 olarak kayda geçti.

Nüfusu 211 milyonu aşan Brezilya, Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendiriliyor.

HİNDİSTAN

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 912 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 56 bin 706'ya yükseldi.

Hindistan'da toplam vaka sayısı 3 milyon 44 bin 940'a yükseldi.

Ülkede, şimdiye kadar virüse rastlanan 2 milyon 280 bin 566 kişi de iyileşti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, Hindistan, dünyada en fazla vaka görülen 3'üncü ülke konumunda bulunuyor.

MEKSİKA

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 kaynaklı can kaybı 644 artarak 60 bin 254'e ulaştı.

Kovid-19 vaka sayısının 6 bin 482 artışla 556 bin 216'ya çıktığı ülkede, bugüne kadar virüs tespit edilen 380 bin 492 kişi de iyileşti.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

Ülkede ilk vaka 28 Şubat'ta saptanmış, 19 Mart'ta da ilk kez 1 kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.

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