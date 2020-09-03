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03 Eylül 2020 Perşembe 18:00:00 - Güncelleme:03 Eylül 2020 Perşembe 18:00:00

Meis halkı 'eski güzel günler'in özlemini çekiyor

Kaynak: AA

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Kovid-19 salgını nedeniyle işleri zaten kötü durumda olan ada esnafı, Doğu Akdeniz'de yaşanan gerilimin ekonomiyi daha da kötüleştireceğinden endişeleniyor.

Yunanistan ana karasına 580 kilometre, Antalya'nın Kaş ilçesine ise sadece 2,1 kilometre uzaklıkta bulunan Yunan adası Meis'te yerel halk, Doğu Akdeniz'deki gerilimin en kısa zamanda sona ermesini bekliyor.

AA muhabirine konuşan 500 nüfuslu adanın sakinleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle zaten kötü durumda olan ekonominin, Doğu Akdeniz'deki yükselen tansiyonla daha da kötüleşeceği endişesini taşıyor.

Önceki yıllarda sokakları tıklım tıklım olan Meis Adası'nda bu yıl sokakların boş olması göze çarpıyor.

Türkiye kıyılarına yakınlığı ve feribotla 25 dakika gibi kısa bir sürede ulaşılabilmesi nedeniyle Türk turistler tarafından sıklıkla tercih edilen adaya bu yıl Türkiye'den neredeyse hiç turist gelmedi.

"EN KÖTÜ SEZONU YAŞIYORUZ"

İsmini vermek istemeyen bir restoran işletmecisi, bu yıl "en kötü sezon"u yaşadıklarını dile getirdi.

Türk turistleri ağırladıkları günlere geri dönmek istediklerini belirten restoran işletmecisi, "Türkler, adayı ziyaret eden en kaliteli turistler arasında. Eğlence, yemek ve içmekten anlıyorlar. Genelde en kaliteli restoranları tercih ediyorlar. Bu da ada ekonomisine çok olumlu yansıyor." diye konuştu.

Bir kafe esnafı ise Türkleri "istenilen turistler" olarak nitelendirirken, "Bizler iki komşu halk olarak aramızda bir sorun yaşamıyoruz. İki yaka, ekonomik açıdan birbirine destek veriyor. Karşılıklı gidip geliyoruz." dedi.

Meis Adası ile hemen karşısındaki Kaş ilçesi arasındaki turizm ve ticarete Kovid-19 salgını nedeniyle verilen ara, Ada sakinlerinin yaşamına da olumsuz yansıyor.

Zira ekonomisi tamamen turizm ve Kaş ilçesiyle olan ticari etkileşimine bağlı olan Meis, günübirlik turlarla Kaş ile aralarındaki ziyaretlerin tekrar başlayacağı günleri bekliyor.

Doğu Akdeniz'de gerilimle beraber Türk turistlerin Ada'ya eskisi gibi gelmeyeceğinden de endişe duyan Meis halkı, "eski günler"e dönüleceği umudunu taşıyor.

TÜRK ZİYARETÇİLERE ÖZEL İLGİ

Adadaki restoran esnafının çoğunluğunun Türkçeye aşina olduğu gözlenirken, özellikle Türk ziyaretçilerin esnaf tarafından özel ilgiyle karşılanması dikkati çekiyor.

Türk turistleri, "hoşgeldiniz", "teşekkürler" ve "yine bekleriz" gibi Türkçe sözcüklerle ağırlayan esnaf, "Biz kardeşiz" ifadeleriyle de Türk misafirlerle en sıcak şekilde ilgileniyor.

"Siyasi düzeyde ne yaşanırsa yaşansın Türkler ve yunanların her zaman kardeş kalacağını" vurgulayan ada sakinleri, "İki komşu halk, hiçbir zaman için birbirine düşman olmayacak." yorumlarını yapıyor.

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