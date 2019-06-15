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15 Haziran 2019 08:00 | Cumartesi

Mehmetçik örgüte nefes aldırmayacak

Güvenlik güçleri bahar ve yaz döneminde, terörle mücadele kapsamında 10 bin 774 operasyon düzenleyecek. 

Türkiye’nin yurtiçinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, yurtiçindeki güvenlik operasyonları kapsamında planlanan 10 bin 774 bahar ve yaz operasyonundan 1720'sinin icra edildiğini açıkladı. Operasyonlarda Van'da 6, Şırnak'ta 2, Mardin'de 2, Bingöl'de ikisi ölü ve Hakkari'de ikisi sağ olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele operasyonlarının devam ettiği bildirildi. 

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