Mehmetçik örgüte nefes aldırmayacak

Türkiye’nin yurtiçinde ve sınır ötesinde terörle mücadelesi aralıksız devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, yurtiçindeki güvenlik operasyonları kapsamında planlanan 10 bin 774 bahar ve yaz operasyonundan 1720'sinin icra edildiğini açıkladı. Operasyonlarda Van'da 6, Şırnak'ta 2, Mardin'de 2, Bingöl'de ikisi ölü ve Hakkari'de ikisi sağ olmak üzere 14 terörist etkisiz hale getirildi. Terörle mücadele operasyonlarının devam ettiği bildirildi.