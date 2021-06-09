Medyada geniş yankı uyandırdı: Parmaklıkların arkasında ölecek

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizmasının (IRMCT) savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic'in ömür boyu hapis cezasını onaması ve temyiz başvurusunu reddetmesi Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan ve Sırbistan medyasında manşetlerde yer buldu.

Bosna Hersek'te en çok satılan Dnevni Avaz gazetesinde "Suçluya ömür boyu hapis" ifadeleri kullanırken, "Mladic için nihai karar; parmaklıkların arkasında ölecek. Soykırımdan suçlu bulundu." sözlerine yer verildi.

Bir diğer önemli gazetelerden Oslobodjenje de Mladic'in müebbet hapis cezasının onanmasına ilişkin tepkilere yer verildi.

Karadağ'ın en çok okunan haber portallarından CDM de temyiz başvurusunun reddedildiğine vurgu yaparak "Bosna Hersek'te bir kesim, adaletin yerini bulmasından memnuniyet duyarken başka bir kesim çıkan karardan üzgün." ifadelerine yer verdi.

Hırvatistan'daki Jutarnji List, Mladic'in Bosna Hersek'in Prijedor kentinde soykırım suçundan hüküm giymediğine işaret ederek "Kararı okuyan yargıç Mladic'in serbest bırakılmasını istedi." yorumunda bulundu.

- SIRBİSTAN'DAKİ MANŞETLERDE MLADİC'E ÖVGÜ

Diğer Balkan ülkelerinden farklı olarak Sırbistan'daki medya Mladic'den "kahraman" olarak bahsetti.

Informer gazetesi, "Lahey'den çıkan kararlar boşa, Mladic her zaman Sırpların kahramanı olacaktır." manşetini kullandı.

Telegraf da Mladic'in mahkeme salonunda taktığı Kızılderili desenli yüzüğe dikkat çekerek "Mladic, yüzük üzerinden ABD'ye gizli bir mesaj gönderdi." ifadelerini kullandı.

Kurir ise "Yaramıza tuz basmayın" ifadesine yer verirken, Mladic için verilen kararın siyasi olduğunu savundu.

- MLADİC'İN MÜEBBET HAPİS CEZASI ONANDI

Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesinin (ICTY) 2017'de hakkında ömür boyu hapis cezası verdiği Bosnalı Sırpların eski lideri Mladic'in davasında nihai karar dün açıklandı.

IRMCT, Mladic hakkında daha önce verilen ömür boyu hapis cezasını onarken Mladic'in temyiz başvurusu ise reddedildi.

Temyiz yargıçları, Mladic'in işlediği suçları göz önünde bulundurarak daha önce aldığı müebbet hapis cezasında değişiklik yapılmamasına hükmetti.

İddianamedeki 11 maddenin 10'undan suçlu bulunan eski Sırp komutan, iddianamede yer alan Kljuc, Sanski Most, Kotor-Varos, Prijedor, Foca ve Vlasenica şehirlerinde "soykırım suçu işlendiği" maddesinden hüküm giymedi.

Bosna Hersek'te 1992-1995'teki savaşta Sırpların liderliğini yapan Mladic, Srebrenitsa soykırımı, Saraybosna kuşatması ve çeşitli savaş suçlarından sorumlu tutuldu.

Hakkında 1995'te hazırlanan iddianamenin ardından 16 yıl saklanan ve 26 Mayıs 2011'de Sırbistan'da ele geçirilen Mladic'in davası, Mayıs 2012'de başlamıştı.

ICTY'nin 2017'de hakkında verdiği ömür boyu hapis cezası kararına Temmuz 2017'de itiraz eden Mladic, "adil yargılanmadığını" ve "hakimlerin, hakkında hüküm verirken maddi ve hukuki hata yaptığını" öne sürerek beraat ya da yeniden yargılanma talep etmişti.

Mladic'in itirazına ilişkin temyiz duruşmaları 25 ve 26 Ağustos 2020'de görülürken sağlık sorunları gerekçesiyle yaptığı erteleme talebi reddedilen 79 yaşındaki Mladic, duruşmaya bizzat katılarak savunmasını yapmıştı.