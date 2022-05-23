Maymun çiçeği virüsü 3 ülkede daha tespit edildi

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23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:00:00 - Güncelleme:23 Mayıs 2022 Pazartesi 10:00:00

Maymun çiçeği virüsü: Üç ülkede daha yeni vakalar tespit edildi

Kaynak: BBC Türkçe

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İsrail, İsviçre ve Avusturya'da maymun çiçeği virüsüne bağlı yeni vakalar tespit edildi. Böylelikle dünya çapında vaka bildiren ülke sayısı 15'e yükseldi.

İsrail, İsviçre ve Avusturya'da maymun çiçeği virüsüne bağlı yeni vakalar tespit edildi.

İnsanlar arasında kolayca yayılma eğiliminde olmayan maymun çiçeği virüsüne bağlı rahatsızlıklar genellikle hafif seyrediyor. Virüs, en çok Orta ve Batı Afrika'da yaygın.

80'DEN FAZLA VAKA

Bazı Avrupa ülkeleri, ABD, Kanada ve Avustralya da dahil olmak üzere farklı ülkelerde 80'den fazla vaka bildirildi.

BAKAN KOCA'DAN 'MAYMUN ÇİÇEĞİ' AÇIKLAMASI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Pazar günü öğleden sonra yaptığı Twitter paylaşımda, virüse Türkiye'de rastlanılmadığını söyledi ve kamuyouna "müsterih olma" çağrısında bulundu.

Söz konusu salgın, bilim insanlarını şaşırtırken, genel halk sağlığı için riskin düşük olduğu söyleniyor. İngiltere Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre, virüsü yakalanan pek çok insan birkaç hafta içerisinde iyileşiyor.

DSÖ'DEN ENDİŞELENDİREN AÇIKLAMA

Dünya Sağlık Örgütü (WHO), "Tespit çalışmaları arttıkça vaka sayısının da artmasını bekliyoruz" dedi.

İlk olarak İngiltere'de tespit edilen virüse bağlı vakalar, daha sonra Avrupa kıtasında bazı ülkelerde bildirildi. İspanya, Portekiz, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İtalya ve İsveç vakaları doğrulayan ülkeler arasında.

Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı şimdiye kadar 20 vaka tespit etti. Kurumun baş tıbbi danışmanı Dr. Susan Hopkins, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Günlük bazda daha fazla vaka tespit ediyoruz" dedi.

Virüsün toplum içinde yayıldığını belirten Dr. Hopkins, bazı vakaların ise hastalığın endemik olduğunu belirttiği Batı Afrika'yla hiçbir temaslarının olmadığını söyledi.

VAKALARIN ÇOĞU...

Ancak genel nüfusa yönelik riskin "son derece düşük" olduğunu belirten Dr Hopkins, şimdiye kadar vakaların çoğunlukla kentsel alanlarda ve gay veya biseksüel erkekler arasında olduğunu ifade etti.

Virüse karşı doğrudan bir aşı olmasa da, bazı ülkeler söz konusu

Etiketler : İsrail İsviçre ve Avusturya son derece düşük NHS maymun çiçeği virüsü
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