VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Maymun çiçeği virüsü İsviçre'de de görüldü
AKINCI TİHA Tekirdağ'dan Bakü'ye 2 bin kilometre uçtu
Türkiye'de yeni vaka sayısı açıklandı!
Fransa'da rahatsızlanan çocuğun tedavisi Türkiye'de yapılacak
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 15 zanlı tutuklandı
ABD'yi hortum vurdu: Acil durum ilan edildi
Kuveyt medyası: Mazot kaçakçılığı yapan 8 İranlı denizci yakalandı
Başkan Erdoğan: Kavga siyasetine kurban edilecek tek evladımız yok
TTB'den 'maymun çiçeği hastalığı' açıklaması
Bakan Soylu: Dünya'nın en güvenli pasaportunu yapıyoruz
Başkan Erdoğan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü
Rusya, Biden'ın ülkeye girişini yasakladı
Adana'daki gençlik şöleninde hazırlıklar tamamlandı
Başkan Erdoğan, İsveç Başbakanı ile görüştü
'FETÖ'nün yeniden yapılanması'nda 24 zanlının 15'i tutuklandı
TEKNOFEST Azerbaycan için Heyecan Dorukta, Son 5 Gün!
Başkan Erdoğan'dan Çerkes Sürgünü mesajı
ABD'den Ukrayna'ya 40 milyar dolarlık yardım
"Rusya, Moldova'ya güvenlik tehdidi oluşturuyor"
12 terörist daha etkisiz hale getirildi
Meşhur fotoğraf NFT'ye dönüştürüldü
İsveç Başbakanından 'YPG/PKK'yla ilişkileri geliştirme anlaşması'
Rüşvet operasyonunda 32 kişi tutuklandı
Rusya, Finlandiya'ya gazı kesti
21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:44:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2022 Cumartesi 22:44:00

Maymun çiçeği virüsü İsviçre'de de görüldü

Kaynak: AA

ABONE OL

İsviçre'de bir kişiye maymun çiçeği virüsünün bulaştığı açıklandı. Böylece İsviçre ile birlikte virüsün görüldüğü ülke sayısı 13'e yükselmiş oldu.

İsviçre Federal Halk Sağlığı Ofisinin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, maymun çiçeği virüsünün an itibarıyla Avrupa ve Kuzey Amerika'da yayılmakta olduğu belirtilirken, başkent Bern'de bir kişide virüs görüldüğü bilgisi paylaşıldı.

Maymun çiçeğinin hafif bir hastalık olduğu kaydedildi ve belirti gösterenlerin doktora başvurması tavsiyesinde bulunuldu.

ÜLKE SAYISI 13'E ÇIKTI

İsviçre ile birlikte virüsün görüldüğü ülke sayısı 13'e yükseldi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

Kongo ve Batı Afrika türü

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

Virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.

Etiketler : İsviçre Maymun Çiçeği Virüs
İçimde bir Meryem var

İçimde bir Meryem var
Evlendiler

Evlendiler
Tilki, Times meydanında

Tilki, Times meydanında
Caner'e karşı ön yargılıydım

Caner'e karşı ön yargılıydım
Geliri Alzheimer hastalarına

Geliri Alzheimer hastalarına
Kıvanç bir numara

Kıvanç bir numara
Meryem yine Cannes'da

Meryem yine Cannes'da
‘Aşık olursam saklamam'

‘Aşık olursam saklamam'
Set öncesi Hawaii'de tatil

Set öncesi Hawaii'de tatil

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX