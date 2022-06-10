VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kocaeli'de sanayi gazları dolum tesisinde yangın
Biden: Tarihimizin en karanlık bölümlerinden biri
Bakan Koca: Sağlık çalışanlarına önemli iyileştirmeler çok yakın
Maymun çiçeği ABD ordusuna da sıçradı
THY uçakları emniyet denetlemelerinden başarıyla çıktı
Sağlıkçıların özlük haklarına ilişkin kanun teklifi komisyondan geçti
Selçuk Bayraktar'dan 'Kızılelma' paylaşımı
Başkan Erdoğan: Herkes bu milletin neler yapabileceğini görecek
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Tunceli'de hafızlık icazet merasimine katıldı
İstanbul için sağanak uyarısı
GES'te detaylar belli oldu
Efes-2022'de yerli silahlar göz doldurdu
Yabancı yatırımcıya SWAP imkanı
Çin Savunma Bakanı'ndan ABD'ye: Tayvan için gerekirse savaşırız
TEKNOFEST Karadeniz Türkiye Drone Şampiyonası Birinci Etabı Kastamonu'da
Başkan Erdoğan'dan net mesaj: Başarıları taçlandırma vaktidir
Dev proje için inşaat başladı
Bakan Soylu, terör yuvası Kandil için tarih verdi
Kardeş ülkeden övgü
Türkiye'nin haklılığı bir kez daha kanıtlandı!
AB için kırmızı alarm... Avrupa ekonomisini yok edecek
Bakan Varank: Boğaziçi Üniversitesi Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası, araştırma projelerinde yer...
TÜREB Başkanı Erden, rüzgar enerjisine 10 yılda 14 milyar avro yatırım yapıldığını bildirdi
İkinci el otoda mayısta satışlar azaldı, fiyatlar arttı
10 Haziran 2022 Cuma 22:10:00 - Güncelleme:10 Haziran 2022 Cuma 22:10:00

Maymun çiçeği ABD ordusuna da sıçradı

Kaynak: AA

ABONE OL

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanlığı, Almanya'nın Stuttgart kentindeki üste konuşlu bir Amerikan askerinde maymun çiçeği tespit edildiğini duyurdu.

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) Komutanlığı Sözcüsü Albay Bill Speaks, yazılı açıklamasında, "Stuttgart askeri üssünde görevli bir askerin yakın zamanda maymun çiçeği testinin pozitif çıktığını doğruluyoruz. Asker, Stuttgart Kara Kuvvetleri Sağlık kliniğinde görüldü, tedavi edildi ve şu anda üsteki karargahlarında tecrit altında iyileşiyor." ifadelerini kullandı.

Speaks, oradaki askerlere yönelik riskin çok düşük olduğuna dikkati çekerken, önlem olarak hastayla etkileşime giren klinik personeli için temaslı takibi yapıldığının bilgisini verdi.

ABD ordusunun, ev sahibi ülkenin yasa ve düzenlemelerine uyduğunu belirten Speaks, "Stuttgart'taki vaka, genellikle hafif olan ve insandan insana bulaşma sınırlı olan Batı Afrika varyantıdır." bilgisini paylaştı.

Stuttgart'taki vaka, "ABD ordusundaki ilk maymun çiçeği vakası" olarak kayıtlara geçti.

Etiketler : ABD Avrupa Kuvvetleri ABD ordusu Asker
Hayal etmekten vazgeçmedim

Hayal etmekten vazgeçmedim
Vejeteryan konser

Vejeteryan konser
Güllerin içinden

Güllerin içinden
Muradına eriyor!

Muradına eriyor!
Sevgilinin masum olanına hayran

Sevgilinin masum olanına hayran
Ayrılmadık

Ayrılmadık
Mahalleye dönüş

Mahalleye dönüş
Serenayca yaparım

Serenayca yaparım
90'lar rüzgarı

90'lar rüzgarı

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX