Matrix'in yeni Neo'su

ÇEKİMLER SENEYE BAŞLIYOR

Hollywood'da uzun süredir kulaktan kulağa dolaşan bir dedikodu gerçek oluyor.

Wachowski Kardeşler'in 2000'li yılların başında tüm dünyada olay olan Matrix filminin yenisi için çalışmalara başlandı. Orijinal üçlemede, Keanu Reeves'in canlandırdığı 'Neo' karakteri için düşünülen isim de belli oldu. Çekimlerine 2020'de başlanması planlanan filmde Neo'yu 'Creed' ve 'Black Panther' filmleriyle adını duyuran Michael B. Jordan başrol olacak.