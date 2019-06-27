Matrix'in yeni Neo'su
Sinema tarihinin kült filmlerinden Matrix, 20 yıl sonra beyazperdeye dönüyor. Keanu Reeves'i zirveye taşıyan yapımda, bu kez Neo karakterini Michael B. Jordan canlandıracak.
ÇEKİMLER SENEYE BAŞLIYOR
Hollywood'da uzun süredir kulaktan kulağa dolaşan bir dedikodu gerçek oluyor.
Wachowski Kardeşler'in 2000'li yılların başında tüm dünyada olay olan Matrix filminin yenisi için çalışmalara başlandı. Orijinal üçlemede, Keanu Reeves'in canlandırdığı 'Neo' karakteri için düşünülen isim de belli oldu. Çekimlerine 2020'de başlanması planlanan filmde Neo'yu 'Creed' ve 'Black Panther' filmleriyle adını duyuran Michael B. Jordan başrol olacak.
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