  • BIST
    1432.04
  • Dolar
    8,5276
  • Euro
    10,4441
  • Altın
    521,5030
İstanbul
13 / 17
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Bakan Koca'dan Sinovac açıklaması
Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Bakan Kurum Van'daki arıtma tesisini gezdi
Çin'de kuş gribinin H10N3 türüne ilk kez bir insanda rastlandı
Başkan Erdoğan, Gürcistan Başbakanı Garibashvili'yi resmi törenle karşıladı
Mandela'nın komşusu siyahi kadın girişimci: TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti
SİHA'larımız çaresiz bıraktı, PKK taktik değiştirdi...
Yunan basınında Türkiye manşetleri...
İtalyan kuruluş: Türkiye, denklem dışı bırakılmasına müsaade etmedi
Sabahın erken saatinden itibaren kuyruk oluşturdular
Pençe-Yıldırım operasyonunda 8 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
İngiltere'ye flaş çağrı! "Eğer birisi kazanacaksa Türkiye kazansın"
Maskeleri ne zaman çıkartacağız? Bakan Koca tarih verdi
Evde Bakım Yardımı alanların aşılanması başlıyor
İlk kez bir insana H10N3 kuş gribi tanısı kondu
MHP lideri Bahçeli: Gündemimizde erken seçim yok
Koparmanın cezası 160 bin lira!
8 dakikada tam şarj!
Vasiyetiyle umut oldu, 4 kişiyi hayata bağladı
Mahsulü almadan 17 tonunu sattı... Kuşkonmazla hayatı değişti!
Çete lideri Servet teyze!
19 yılda 4 bin 200 eser yurda getirildi
Düğün yeri bakıyorlar
ESKİŞEHİR'DE ‘PİGMENT' ÇEKİMLERİ
28 bin dolarlık hediye yüzük
01 Haziran 2021 Salı 18:16:00 - Güncelleme:01 Haziran 2021 Salı 18:16:00

Mandela'nın komşusu siyahi kadın girişimci: TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti

Kaynak: AA

ABONE OL

Güney Afrikalı yerel siyahi kadın girişimci Nangazi Zondo, "TİKA bizlere kapasitemizi geliştirebileceğimizi öğretti. Ne istediğimi ve dahası ne olmak istediğimi anlamama yardımcı oldu." dedi.

ondo, ülkenin en büyük kenti Johannesburg'un ünlü siyahi mahallelerinden Soweto'nun sakinlerinden biri.

Beyaz ırkçı apartheid rejimi döneminde "siyahi gettosu" olarak tasarlanmış Soweto'da doğup büyüyen kadın girişimci, evinin bahçesindeki tekstil atölyesinde kendi ürünlerini yapıyor.

Zondo, aynı zamanda Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) Güney Afrika Koordinatörlüğünün 17-21 Mayıs arasında düzenlediği "kapasite gelişim programının" en başarılı kursiyerlerinden.

Bu programdan edindiği bilgilerle ürünlerini daha geniş pazarlara açmaya hazırlanan Zondo, girişimcilik öyküsünü AA muhabirine anlattı.

Doğup büyüdüğü Soweto'ya duyduğu sevgiyi dile getiren Zondo, "Soweto benim evim, yurdum. Bizim sokağımız Vilekazi, iki Nobel ödüllü insana ev sahipliği yaptı. Biri liderimiz Mandela, diğeri ünlü insan hakları aktivisti Desmond Tutu. Nelson Mandela bizim komşumuzdu." diye konuştu.

Zondo, mahallenin de yıllar içinde gelişip değişime uğradığını kaydederek turistlerin ilgi duyduğu merkezlerden biri olan Vilekazi Caddesi'nin restoran ve mağazalarla dolduğunu, bunun Soweto'nun kalkınması açısından son derece önemli olduğunu anlattı.

Zondo, elbise dikmeyi, gençliğinde ailesinin geçimine katkıda bulunmak için çalıştığı tekstil tezgahlarında öğrendiğini belirterek şunları kaydetti:

"Yıllarca para biriktirip aldığım ilk makinem yerli malı basit bir şeydi, bozulup dururdu. O zamanlar sadece aile üyeleri ve yakın çevreme dikerdim. Müşterilerim çoğalmaya başlayınca artık sanayi tip bir makine almam icap etti ancak bu makineler çok pahalıydı."

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) işlerini olumsuz etkilediğine işaret eden kadın girişimci, "Tabii ki Kovid-19 nedeniyle insanlar kıyafete artık daha az para harcıyor." dedi.

Zondo, salgının başlamasıyla elindeki fazla kumaşlardan maske dikmeye başladığını, hatta bunun için yeni bir makine aldığını söyledi.

"TİKA KAPASİTEMİZİ GELİŞTİREBİLECEĞİMİZİ ÖĞRETTİ"

TİKA'nın organize ettiği kapasite geliştirme eğitiminin kendisi için çok değerli olduğunu belirten Zondo,"TİKA bizlere kapasitelerimizi geliştirebileceğimizi öğretti. Ne istediğimi ve dahası ne olmak istediğimi anlamama yardımcı oldu." dedi.

Zondo, bu programda, hukuksal süreçlerden finans yönetimine, sosyal medya kullanımından, fotoğrafçılığa birçok alanda kendini geliştirme fırsatı bulduğunu kaydetti.

Eğitimler sayesinde artık ürünlerini sosyal medyadan pazarlayıp çok daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşabildiğini belirten Zondo, "Bütün bunlar benim için son derece değerli ve destekleyici bilgilerdi. Bu yüzden TİKA'ya çok müteşekkirim." diye konuştu.

Etiketler : Güney Afrika TİKA kovid 19 Nelson Mandela
Aşı olmayanlar için bilet bin dolar

Aşı olmayanlar için bilet bin dolar
Artık ismi bir marka

Artık ismi bir marka
VakıfBank'ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş oldu

VakıfBank'ın yeni marka yüzü Tolga Sarıtaş oldu
Fazıl Say, detoks kampında

Fazıl Say, detoks kampında
Linçlere artık alıştı

Linçlere artık alıştı
10 yıl sonra yeniden gelinlik

10 yıl sonra yeniden gelinlik
Gizli nikahtan ilk kareler!

Gizli nikahtan ilk kareler!
Sıla, Sinem'i sildi

Sıla, Sinem'i sildi
Gizli çekime tepki

Gizli çekime tepki

EN ÇOK OKUNAN HABERLER