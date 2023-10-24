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24 Ekim 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:24 Ekim 2023 Salı 11:00:00

Mali'deki BM Barış Gücü askerleri Kidal üssünden çekildi

Kaynak: AA

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Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu Birleşmiş Milletler Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonunun (MINUSMA), artan saldırılar ve güvenlik endişesiyle ülkenin Kidal bölgesindeki üsten çekildiği bildirildi.

MINUSMA'dan yapılan açıklamaya göre, artan terör saldırıları ve güvensizlik nedeniyle barış gücü askerlerinin Mali'nin kuzeyindeki Kidal'deki üsten çekilme süreci tamamlandı.

Açıklamada, Mali'deki diğer bir MINUSMA üssü olan Aguelhok'dan da çekilmenin planlandığı bilgisi paylaşıldı.

MINUSMA, bölgede yaşam koşullarının hızla kötüleşmesi, yüzlerce misyon görevlisinin güvenlik sorunuyla karşı karşıya kalması nedeniyle üsleri boşaltma kararı almıştı.

Mali'de 2013'ten bu yana sahada olan MINUSMA, Mali hükümetinin talebiyle yıl sonundan önce ülkeden tamamen çekileceğini bildirmişti.

DÜNYADA EN ÇOK KAYIP VEREN BARIŞ GÜCÜ: MINUSMA

MINUSMA, Mali'de patlak veren güvenlik krizinin akabinde 25 Nisan 2013'te kuruldu.

Bugüne kadar 180'den fazla unsurunu kaybeden MINUSMA, "dünyada en çok kayıp veren barış gücü" olarak biliniyor.

Ayrıca Mali, BM barış gücü misyonları için "en tehlikeli ülke" kabul ediliyor.

Etiketler : bm barış gücü mali minusma
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