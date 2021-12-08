08 Aralık 2021 Çarşamba 19:50:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 19:50:00
Mali'de patlama: 7 BM çalışanı hayatını kaybetti
Kaynak: TRT Haber
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Mali'de yola döşenen mayın patladı. Patlamada 7 Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybetti, üç çalışan ağır yaralandı.
Mali'de Mopti bölgesi yakınlarında Sevare kentine giden lojistik kamyonu patlayıcı maddeye çarptı.
Olayda ilk belirlemelere göre 7 Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybederken, 3 çalışan ağır yaralandı.
Patlama El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin aktif olduğu bölgede gerçekleşti.
Patlamanın sorumluluğunu üstlenen olmadı.
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