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08 Aralık 2021 Çarşamba 19:50:00 - Güncelleme:08 Aralık 2021 Çarşamba 19:50:00

Mali'de patlama: 7 BM çalışanı hayatını kaybetti

Kaynak: TRT Haber

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Mali'de yola döşenen mayın patladı. Patlamada 7 Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybetti, üç çalışan ağır yaralandı.

Mali'de Mopti bölgesi yakınlarında Sevare kentine giden lojistik kamyonu patlayıcı maddeye çarptı.

Olayda ilk belirlemelere göre 7 Birleşmiş Milletler çalışanı hayatını kaybederken, 3 çalışan ağır yaralandı.

Patlama El Kaide ve DEAŞ terör örgütlerinin aktif olduğu bölgede gerçekleşti.

Patlamanın sorumluluğunu üstlenen olmadı.

Etiketler : patlama mali el kaide deaş
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