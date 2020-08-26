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26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:16:00 - Güncelleme:26 Ağustos 2020 Çarşamba 23:16:00

Mali'de muhalefet askeri cuntaya iş birliği teklif etti

Kaynak: AA

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Mali'de Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın devrilmesinin ardından muhalefet, askeri cuntaya geçiş süreci için iş birliği teklifinde bulundu.

Yerel basında çıkan haberlere göre, muhalefet platformu M5 RFP, askeri cunta Halkın Kurtuluşu Ulusal Konseyi (CNSP) ile darbenin komuta edildiği Kati kışlasında ilk kez görüştü.

M5 RFP'nin önemli isimlerinden Issa Kaou Djim, sivil ve siyasi olacağı belirtilen geçiş sürecine eşlik etmek için hazır olduklarını ve Kati'ye fikir alışverişinde bulunmak için gittiklerini söyledi.

Muhalefetten başka bir isim Modibo Kone de CNSP'ye bu görüşmeleri sonuna kadar devam ettirmek istediklerini söylediklerini, onların da aynı kanıda olduğunu aktardı.

Yaklaşık 1 saat süren görüşmenin cumartesi de tekrarlanması bekleniyor.

Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğundan (ECOWAS) Mali'ye gelen bir heyet de 22-24 Ağustos'ta başta CNSP ve devrik lider Keita olmak üzere bir dizi görüşme yapmıştı.

Görüşmelerin ana konu başlığı geçiş süreci olsa da bu konuda nihai bir karara varılmamıştı.

ASKERİ DARBE

Bamako'ya 15 kilometre mesafede bulunan ve 2012'de dönemin Cumhurbaşkanı Amadou Toumani Toure'nin devrilmesinde de önemli rol oynayan Kati garnizonunda ayaklanan bir grup asker, araçlarla başkente gelmişti.

Bazı bakanlarla yüksek rütbeli bazı askerler alıkonulurken, hükümet binaları ve resmi kurumlar boşaltılmıştı.

Keita, öğleden sonra konutundan askerler tarafından alınarak Kati kışlasına götürülmüş, gece yarısı da devlet televizyonundan istifa ettiğini duyurmuştu.

Keita'nın istifasından birkaç saat sonra aynı kanala çıkan darbeciler, seçimlerin kısa sürede yapılacağını, siyasi ve sivil bir geçiş döneminin yaşanacağını duyurmuştu.

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