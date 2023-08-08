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08 Ağustos 2023 Salı 16:02:00 - Güncelleme:08 Ağustos 2023 Salı 16:02:00

Mali'de düzenlenen terör saldırılarında 17 kişi hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Mali'de düzenlenen 2 ayrı terör saldırısında 17 kişi yaşamını yitirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, ülkenin iç kesimindeki Bandiagara ilçesine saldırdı.

Olayda 15 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Öte yandan Bandiagara yakınlarında bir motosikletin mayına çarpması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.

Sahel bölgesinde "3 ülke sınırı" olarak bilinen Burkina Faso, Mali ve Nijer, son yıllarda terör örgütü El Kaide'ye bağlı gruplar ile DEAŞ'ın saldırılarına maruz kalıyor.

Mali'de 2013'ten bu yana konuşlu yabancı askeri misyonlara rağmen ülkedeki terör örgütleri saldırılarına devam ediyor.

Etiketler : mali terör saldırısı afrika
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