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02 Ocak 2022 Pazar 23:55:00 - Güncelleme:02 Ocak 2022 Pazar 23:55:00

Mali'de askeri cunta, ECOWAS'a 5 yıllık geçiş dönemi teklif etti

Kaynak: AA

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Mali'de, 24 Mayıs'ta darbeyle iktidara gelen cunta yönetimi, en iyi seçim koşullarının oluşturulabilmesi için Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu'na (ECOWAS) 5 yıllık geçiş dönemi teklifinde bulundu.

Ulusal basındaki haberlere göre, Mali Dışişleri Bakanı Abdoulaye Diop, ECOWAS Dönem Başkanı ve Gana Cumhurbaşkanı Nana Akufo Addo ile Gana'nın başkenti Akra'da görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Diop, ECOWAS Dönem Başkanı Addo'ya, ülkede sağlıklı ve adil seçim koşullarının oluşturulabilmesi için 5 yıllık geçiş dönemi teklif etti.

Mali'deki hükümetle ECOWAS arasında uzun süredir "seçim takvimi" tartışması yaşanıyor.

Başta ECOWAS olmak üzere uluslararası toplum ise seçimlerin belirlenen tarih Şubat 2022'de yapılması konusunda sık sık açıklamalarda bulunuyor.

Son olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden bir heyet, Mali'yi ziyaret etmiş ve seçim takvimine uyulması gerektiğini bir kez daha yinelemişti.

Etiketler : mali askeri cunta geçiş dönemi
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